El delito de Bahía continúa teniendo los mismos nombres

Si bien la fría estadística puede reflejar alguna merma en la cantidad de delitos, la sensación del vecino resulta diferente y el reclamo de mayor seguridad es permanente.

Más aún cuando los hechos se cobran vidas, como fueron durante el año pasado los casos de Néstor Gil y Ramiro Barragán, éste último, incluso, motivó una gran marcha por las calles de la ciudad pidiendo justicia por su asesinato.

Lo que también parece ser una constante es la vinculación de una serie de nombres propios con la delincuencia y sus distintas modalidades.

Mayores recursos para los organismos que deben seguir el desenvolvimiento de estos individuos una vez que egresan del penal y la coordinación entre los distintos actores parecen ser algunas de las claves para intentar hacer frente a esa situación.

“Cuando hablamos del universo de delincuentes con los que cuenta Bahía Blanca se repiten los mismos apellidos. El tema, donde quizás sería necesario debatir, es que mientras algunos personajes vinculados al delito están presos las estadísticas mejoran. Una vez que comienzan a disfrutar de algún beneficio, ahí automáticamente comienzan a subir determinados tipos de delitos”, plantea el superintendente de Seguridad Región Interior Sur, comisario general Gustavo Maldonado.

Agregó que “hasta que se vincula a estas personas con esos delitos pasa un tiempo y es ahí donde hay una sucesión de hechos y se produce ese aumento”.

Describió como “un caso emblemático” el de Diego “Empanada” Fernández.

“Tenía salidas transitorias los domingos y sin embargo fue atrapado tras robar un sábado en dos o tres lugares diferentes”.



“Se sabe que cuando estos personajes están en libertad no salen a trabajar y ese es otro punto para debatir. ¿Sirve nuestro sistema de encarcelamiento? ¿Se logra una reinserción social después de la unidad penal? La experiencia dice que no. También existe una estrecha vinculación de los delitos con la droga y lo que afecta en un barrio la presencia de aquel que se dedica al narcomenudeo”, agregó Maldonado.

El jefe policial sostuvo que “los tiempos que se demora la investigación y las medidas judiciales que se disponen ante este tipo de delitos superan las expectativas o exigencias que tiene la policía y el propio vecino. Esto genera una situación de desconfianza y se nota en las reuniones que tienen los funcionarios de la secretaría de Seguridad con las sociedades de fomento. No muchas causas tienen las respuestas inmediatas que se requieren y no satisfacen la demanda social”.

Al mismo tiempo, reconoció que “otra falencia es el Patronato de Liberados, porque tiene la obligación de monitorear la vida en la calle de la persona que está ingresada en ese sistema y no le da la capacidad para seguir a tanta gente. Hay muchos beneficiados que están en una situación de descontrol”.

“El rol de la policía es detener a quienes están realizando o hicieron un ilícito, después depende de la Justicia que no los largue y ellos vuelvan a hacer los mismos hechos de antes. Hay que generar mayores recursos para el Patronato de Liberados”, reiteró.

Maldonado admite que pese a una merma en la cantidad de robos violentos durante 2017, las muertes de Gil y Barragán no pueden ser pasadas por alto.

De todas maneras, aclara que ambos hechos no pueden relacionarse entre sí.

“Respecto de los participantes del hecho ocurrido en la vivienda de Gil, sé que hubo varias intervenciones policiales con allanamientos y demás, aunque no se pudieron lograr detenciones. Hay identificados, ya que siempre se piensa en los mismos personajes, que son personas vinculadas con la modalidad de entraderas”, comentó.

“En el caso Barragán, si bien hay detenidos por el homicidio, a través del arma pudimos dar con quien la poseía y es alguien sindicado en otras causas y siempre con antecedentes de hechos ocurridos en el barrio Noroeste”, agregó.

Buena iniciativa

Para Maldonado fue importante la decisión de poner en marcha una fiscalía especializada en robos con armas.

“Antes se perdía el hilo de las investigaciones. Hoy los resultados son más satisfactorios y eso es para destacar”.

También sostiene que es vital aceitar ciertos mecanismos.

“Esto puede mejorar si logramos ajustar algunos temas como el de las salidas transitorias y que haya alguna manera que los jueces de Ejecución Penal notifiquen al fiscal cuando una persona tiene este tipo de beneficios. Muchas veces hemos podido vincular algunos hechos teniendo en cuenta el horario en que se cometen, por ejemplo entre las 22 y 23 o las 7 u 8, que es cuando se producen los relevos de los ingresos o egresos desde los penales”.

Señala que “si bien el delito cero no existe, nunca vamos a estar conformes, porque siempre hay cosas por mejorar. Para alguien que sufrió un robo o un hecho su estadística personal marca un 100%”.

Un robo con armas cada 28 horas

Según la estadística de la fiscalía local, a lo largo de 2017 se iniciaron en nuestra ciudad 320 causas por robos con arma, lo que arroja un promedio de uno cada 28 horas.

Los números marcan una disminución respecto al año anterior, aunque la situación no deja de ser preocupante.

Diego Conti, titular de la UFIJ Nº 11, especializada en este tipo de delitos, consideró que la desarticulación de al menos tres bandas contribuyó a que la cantidad de hechos bajara.

En este sentido, destacó la labor en conjunto realizada con la policía para llevar adelante las investigaciones.



También admitió que resultó importante el aumento de efectivos policiales y móviles en las calles de la ciudad.

“La dependencia judicial tramitó el año pasado 320 expedientes vinculados con robos agravados por el uso de arma. Es decir que disminuyó la cantidad de causas por ese delito si se tiene en cuenta que durante los segundos seis meses de 2016, o sea en un solo semestre, se iniciaron 243 causas, un número bastante cercano al anual registrado a lo largo de 2017”, analizó.

Durante el año pasado el mes de noviembre fue particularmente problemático, ya que se produjeron una serie de robos llevados adelante con particular violencia hacia las víctimas.

En ese lapso ocurrieron siete hechos en los que los delincuentes actuaron amenazando y agrediendo a los damnificados.

También cabe destacar que los episodios fueron llevados adelante en diferentes sectores de la ciudad.

Según el archivo de “La Nueva.”, en los atracos participaron entre 2 y 3 ladrones.

En todos los casos los botines consistieron en dinero en efectivo, artículos electrónicos y joyas.

Por otra parte, Conti se refirió sobre el final al caso de Néstor Gil, cuya muerte tras un violento asalto aún no tiene responsables entre rejas.

“Lamentablemente no hubo demasiados avances en esa causa. Estamos haciendo cotejos con un grupo de asaltantes a quienes tenemos identificados y están detenidos en otras causas. Tendrían vinculación con tres o cuatro hechos y estamos tratando de establecer si son los mismos que asaltaron a Gil”.

"La verdad es que mi papá ya no está"

A José Luis Gil y su familia la inseguridad les dejó marcada una huella que no podrán borrar ni mitigar su dolor.

El 14 de julio del año pasado, a primera hora de la mañana, tres ladrones ingresaron a la casa ubicada en Rojas al 1700 y agredieron violentamente a su padre Néstor, quien 10 días después falleció como consecuencia de las graves complicaciones de salud que le produjo el ataque.

Si bien no hay detenidos por el caso, los investigadores creen que habrían estado vinculadas personas que llevaron adelante en nuestra ciudad otros atracos bajo la misma modalidad.

“Josi” es un reconocido exbasquetbolista y como abogado se desempeña al frente de la Defensoría del Pueblo.

Admite que “uno tiene sentimientos encontrados porque en mi laburo diario trato de que se respeten los derechos y acá se están vulnerando, y ni hablar de entrar y golpear a alguien como hicieron con mi papá”.

Del mismo modo, sostiene que “en mi caso personal si los encuentran bien y si no lo hacen, mi papá ya no está y en mi interior mucho no va a cambiar”.

No obstante, definió como “un problemón” el tema de la inseguridad en toda la ciudad.



“Esto no es culpa de uno solo, sino que la sociedad está muy difícil con todas las cosas que vemos cotidianamente. El grado de violencia aumentó. Antes se escuchaba que robaban pero no corrías riesgos, en cambio hoy le podés dar lo poco o mucho que tenés y sin embargo hay chicos que no están al 100% de su capacidad por un montón de motivos que todos conocemos, y se les escapa o te tiran un tiro”.

Respecto a la situación actual en materia de inseguridad, José Luis considera que “es todo una locura".

"Hay que estar pendiente de cuando abrís o cuando cerrás tu propia casa, que la alarma, que bajar adentro, etcétera. No es una forma linda de vivir, pero nos tenemos que acostumbrar”.

Dificultad

Gil reconoció que no es optimista en cuanto a la posibilidad que se esclarezca el caso de su padre.

“Se dejó la causa abierta en caso de que aparezcan estas personas, se hizo la autopsia, se buscó a los médicos. La única tranquilidad es esa: que hicimos todo con mi familia para que la cosa mejore y se resuelva, aunque lo veo muy difícil”, sostuvo.

“Todos los homicidios o robos son complicados y en este caso se suma que estas personas tenían guantes, existen muy pocas huellas, era invierno y estaban con capuchas y bufandas. Hay muchos factores para que la investigación esté trabada y no creo que en este caso sea lenta la justicia, a pesar de que en otros sí lo es”, señaló Gil.

En este sentido, explicó que se reunió en varias ocasiones con el fiscal Diego Conti, quien tiene a cargo la causa.

“En lo poco o mucho que habló conmigo, porque en estos casos no sabés cuál es el punto, lamentablemente me dijo que no hubo avances. Si es bueno o malo, la verdad es que mi papá ya no está y si bien uno siempre quisiera que los casos se resuelvan, lo veo muy difícil”, comentó.

“Se movieron y trabajaron para tratar de conseguir algo, peor lo poco o mucho que han logrado averiguar no condice o no corresponde supuestamente a las tres personas que hicieron todo lo que hicieron en mi casa”, contó.

Al mismo tiempo, no oculta la bronca por “el problema que llevó tratar de demostrarle a la justicia que, por más que tuviera 73 años, mi papá no tenía problemas cardíacos ni nada. Si falleció de un paro cardíaco fue producto de las tres operaciones que le hicieron en apenas 10 días”.

“El trauma de los 10 minutos que estuvieron pegándole con mi mamá mirándolos no lo quiero ni pensar, porque uno se termina amargando más”, reconoció.

Describe que tras el brutal castigo su padre había perdido la visión de un ojo y tenía el otro comprometido.

“El robo sucedió un viernes y al lunes siguiente lo trasladamos en la ambulancia a Buenos Aires. Allí estuvo en dos hospitales y en la Clínica Santa Lucía, donde le hicieron la reparación del ojo que había perdido, dejándoselo cerrado sin posibilidades de infección”.

“Al lunes siguiente estaba volviendo a Bahía cuando pasó lo que pasó. Por eso es una locura que en un momento se haya dudado de dónde viene el paro cardíaco que sufrió. Tantos golpes recibidos, sufrimientos, viajes de ida y vuelta... lamentablemente el corazón no le aguantó”.

Sin necesidad

Además, sostiene que “da bronca que en ningún momento mi papá se resistió”.

“Era una persona de 73 años, que a las 7.15 de la mañana tomaba mate y se estaba yendo a bañar, pero lamentablemente hay gente que no lo entiende”.

Recuerda que, según lo que sostienen los investigadores, los ladrones que participaron en el trágico hecho habrían intervenido en otros asaltos.

“Lo único bueno para los demás, y en este caso malo para mi papá, es que solo a él le pegaron hasta ocasionarle días después la muerte. Decir que por suerte no mataron a nadie más es una barbaridad”.

“Todos sabemos lo que es el ciclo de la vida y el hecho de que los padres se van poniendo grandes, pero no es la manera o la forma como le ocurrió a mi papá. Cuando hay cosas que uno no puede cambiar lamentablemente no queda otra que mirar para adelante y sacar fuerzas a veces de donde no se tiene”, cerró.