Mirá el apoyo de los compañeros de Nicolás Richotti

Tenerife derrotó esta tarde a Baskonia, por 86 a 74 y todo el plantel ganador le dedicó el triunfo a Nicolás Richotti.

El escolta bahiense, capitán del equipo, se recupera de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Mirá la previa del partido:

Así fue la lesión de Richotti, jugando la Liga de Campeones, ante Gaziantep:

.@nico_rchtt goes out 🤕 but not before this Amazing move 👏🙌 #Basketballcl @CB1939Canarias



📊https://t.co/EZcwcpjxbs pic.twitter.com/wRDgQU9MeC