El enojo de Araceli en lo de Mirtha por la frase de Cacho Castaña

La actriz Araceli González mostró su enojo en el programa televisivo de Mirtha Legrand por la frase de Cacho Castaña sobre violación que generó una gran polémica.

"Quiso hacer un chiste. Se dicen cosas de pronto sin pensarlo para complacer al entrevistador", dijo la conductora del programa.

Pero Araceli no opinó igual: "Para mí una frase tapa todo lo artístico que pudieras tener. Eso marca a tu persona [...] Yo no estoy de acuerdo. No porque sea Cacho Castaña hay que tenerle respeto. Me parece terrible. Las mujeres sufrimos mucho esos acosos".

Federico Bal, otro de los invitados, también se animó a hablar: "Hablaba de otra cosa, estaba hablando del Gobierno y no del tema de la violación hacia una mujer. Fue un chiste horrible sacado de contexto".

Y Araceli le respondió: "Entonces tiene que evolucionar. Las personas y las sociedades cambian y todo evoluciona. En este medio no podemos justificar personas porque son referentes". (TN y La Nueva.)