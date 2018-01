La historia de dos parejas que adoptaron chicos de Haití tras el terremoto de 2010

Dos parejas que adoptaron a chicos de Haití tras el gran terremoto de 2010 contaron sus historias en una nota que publica hoy Infobae.

Se trata de Lucrecia y Guillermo, quienes adoptaron a la pequeña Estherline, y Marcela y Adolfo, padres de Davidson.

Hace 8 años, estas parejas vieron por televisión que un terremoto había destrozado a Haití. Lo que no pudieron ni siquiera imaginar es que en ese país, a unos 6.500 kilómetros de sus casas, estaban por nacer quienes iban a ser sus hijos.

"No estás salvando a nadie"

Lucrecia López Brusa y Guillermo Levigne viven en La Plata y pasaron 8 años trasladando su carpeta por distintos juzgados del país: estaban dispuestos a adoptar incluso a tres hermanos, pero el llamado nunca llegó.

Una mañana, Lucrecia escuchó en un programa radial a una mujer que había adoptado a un niño en Haití. Ella dio su mail al aire y Lucrecia le escribió. Con su ayuda, se contactaron con una ONG que se ocupaba de que todos los pasos fueran legales para proteger los derechos de los chicos. Armaron su carpeta y la enviaron a Haití.

"Estábamos en Corrientes y a ella le sonó el celular. Era la presidenta de la ONG. Llamó para decirnos que buscáramos una computadora porque nos habían enviado un mail muy importante. Salimos desesperadamente a buscar un locutorio", recuerda Guillermo.

En el mail decía que la carpeta había sido aprobada y que habían iniciado el trámite de adopción de una niña llamada Estherline, que había nacido nueve meses después del terremoto y vivía en uno de los 700 orfanatos del país. Había, además, una foto de la nena.

Ocho meses después de haber visto esa foto, les avisaron que la sentencia de adopción había salido.

Llegaron a Haití dos años después de un terremoto que había dejado al menos 300.000 personas muertas: "Aunque Estherline estaba en un orfanato muy pulcro, la situación del país era muy difícil. Allá la mitad de los chicos no va a la escuela, la mitad come y la otra mitad no. Siempre pienso en la generosidad de esos padres de tomar la decisión de dar un hijo a otra familia para que tenga una posibilidad de superarse", dice ella.

La nena tenía 1 año y 8 meses, pero entendía: "Vos ves una foto a los dos días de estar juntos y es impresionante, se ve en los gestos. Ves su cara y ella lo sabe. No sé cómo, porque ni siquiera hablábamos el mismo idioma, pero ella sabe que nosotros somos sus nuevos padres", dice Guillermo.

En Argentina les dijeron que eran geniales, héroes, que le habían salvado la vida. "Yo no lo siento así. No es un acto de grandeza, no sos un héroe, no estás salvando a nadie. Vos sólo estás formando tu familia", sostiene él.

La llegada de Davidson

Marcela Daglio y Adolfo Jajam se conocieron bailando tango en La Viruta. Ya tenían 40 años, así que decidieron no pasar por la búsqueda de un hijo biológico e intentar, directamente, una adopción en Argentina.

"Él ya tenía una hija, que hoy tiene 23 años. Era yo la que tenía más deseo de ser mamá. Digamos que él se fue entusiasmando en el camino", cuenta Marcela.

Se anotaron en el Ruaga (Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos), pero cuando escucharon en la televisión que los orfanatos de Haití se habían saturado, corrieron a la Embajada de ese país con su carpeta.

Al tiempo, vieron la primera foto de Davidson, un bebé de 8 meses que se transformaría en su hijo.

Durante la espera, compraron las primeras ojotas para el pequeño, una manta, un pulovercito. Y Marcela, decidió anotarlo en un jardín de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando avisó a las autoridades del hogar que ya tenía vacante llegó la gran noticia: ya podían buscar a Davidson.

"Lo llamaron y vino caminando con unos zapatitos que le quedaban chicos. Le dijeron: 'Ellos son tu mamá y tu papá'. Marcela se agachó y lo abrazó. El nos dio la mano con una naturalidad increíble, parecía que siempre había estado con nosotros", dice su papá. Ella agrega: "Cuando nos quedamos solos con él pensamos: ¿Y ahora? Debe ser como cuando acabás de parir y te dan el alta". Marcela tenía 49 años y era la primera vez que cambiaba un pañal y daba una mamadera.

Davidson conoce su origen. "Trajimos dos cuadritos de Haití que tiene colgados en su habitación. El sabe que tiene una mamá biológica porque cuando nos fuimos del orfanato la llamaron para que viniera a despedirse de él. Nos sacamos una foto con ella. Cuando Davidson quiso conocerla, se la mostramos", dice Marcela.

Ellos, al igual que Lucrecia y Guillermo, tampoco se sienten héroes internacionales: "Para nada -cierra ella-. Esto es la suma de la generosidad de su mamá biológica, que tuvo la lucidez de darlo en adopción. Nuestra, que queríamos que él estuviera contento, y más que nada de él: fue él quien nos permitió a nosotros tener un hijo y formar esta familia". (Infobae)