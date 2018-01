Recorte de horas: "La medida no tiene sentido económico sino operativo"

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

En una situación inédita y de extrema tensión, los trabajadores municipales decidieron una medida de cuatro días de retención de tareas desde el jueves pasado hasta mañana, una suerte de trabajo a reglamento o quite de colaboración, en protesta por los cambios que la Municipalidad pretende aplicar en las condiciones laborales de al menos 200 empleados.

El jefe de Gabinete, César Tommasi, aseguró a "La Nueva." no entender el motivo de la protesta, reconoció que se envió una carta documento al gremio para que justifique esa decisión y se esperanzó en que la situación va a encontrar su cauce.

--¿Cómo imagina que se va a resolver este conflicto?

--La evolución tiene que ser positiva. El próximo 23 tenemos la reunión por paritarias, un ambiente de conversación sin discursos políticos, sobre los hechos. La actitud del Ejecutivo va a ser propositiva y confiamos en que se va a coincidir.

--¿Están convencidos del planteo de reducir la cantidad de horas a algunos empleados?

--Claro. Si el horario de trabajo normal de un empleado es el nocturno, no se justifica recurrir al mecanismo de pagar horas extras, por ejemplo. Lo lógico es reconocer su labor en ese horario y normalizarla sin caer en una asignación discrecional.

Es lo que había que hacer. Tener personal con 48 horas semanales significa que trabaja durante seis días, ocho horas. Cualquier vecino sabe que eso no es cierto. Es necesario no simular una situación, que cada quien cobre lo que corresponde y no estar haciendo trampas. Queremos llevar cada situación a la normalidad.

--¿Se busca tener una mejora en las finanzas?

--Habrá una mejora, pero no es lo que moviliza esta medida. Lo que se busca es corregir una situación anómala. Habrá además un beneficio para el vecino, porque con la misma plata vamos a tener una mayor productividad. Esta decisión no es en contra de nadie, sino consecuencia de usar el sentido lógico. Con el gremio vamos a trabajar en ese sentido.

--¿Cómo tomaron esta actitud del sindicato de determinar un quite de colaboración?

--No la entendemos, porque hay una serie de regularizaciones que se vienen dando, por caso la eliminación de la precariedad laboral, que no es un tema menor. La decisión de disminuir la cantidad de horas es una libertad del empleador para no pasarnos con los gastos y, sobre todo, para optimizar su organización. Las personas afectadas son 212 de un total de 3.000 y la medida no tiene sentido económico sino operativo. Tiene que ver con trabajar de manera más ordenada y racional.