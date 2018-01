Marco Tres, la topadora bahiense de la música tropical

Cómo llega un acordeonista bahiense a tocar en una banda de cumbia en el sur de la provincia de Buenos Aires es curioso. Pero tiene una respuesta senciila.

Un día se cruzaron Alejandro Paredes (acordeón) y Quique Muhlleman (guitarra). Este último le preguntó: ¿te animás a tocar Los Palmeras? Alejandro no lo dudó. Así empezó Marco Tres.

Luego llegaron los temas de Ráfaga, Los Cartageneros y Tambó Tambó. Se fueron sumando integrantes y finalmente conformaron un combo tropical que en vivo es una topadora.

“Llegué al acordeón por herencia familiar. Mi viejo tocaba algo y venía mucha gente a mi casa, todos los maestros acordeonistas de esa época en Bahía. Me empezó a gustar y me compró el acordeón”, recuerda Paredes con alegría.

“A los 13 años ya estaba encarando obras de Mozart y demás, pero me revelé y no quise tocar más. Guardé el diploma. Me sentía como que me quedaba afuera de mi grupo de amigos. De hecho pasé al teclado y me puse a tocar temas de Virus o Soda en una banda del colegio”, explica.

—¿Cómo hiciste para volver a tocar paso dobles, foxtrot o rancheras?

—A los 18 conocí al cordobés Ildo Patriarca, mi maestro espiritual del acordeón. El mejor acordeonista solista del país. Una noche mi viejo me llevó a un asado y cuando se puso a tocar me agarró una locura y me puse a tocar otra vez. A los dos años volvió y yo ya estaba más embalado. Me ayudó mucho para que yo me comprara mi primer acordeón Honner impecable.

Ganó y se fue a Italia

Alejandro se anotaba en cuanto festival de acordeón solista había en el país. En una de esas participaciones (Festival Nacional del Acordeón, en San Jorge, Santa Fe), participó de un concurso nacional y quedó primero. Ganó un viaje a Castelfidardo (Ancona, Italia).

Allí compitió contra los mejores acordeonistas del mundo, entre ellos los rusos. Quedó octavo.

—¿Cómo llegaste a la cumbia Ale?

—No tengo ni idea (risas). Es culpa de Quique que un día estaba en casa y me propuso armar una orquesta como las de antes.

Quique siempre lo supo

Marco Tres está tocando seguido en distintas fiestas privadas y festivale nacionales. Quique Muhlleman es el responsable.

“Hay un público de 40 años para arriba que no tiene qué consumir. Ese hueco loestamos llenando con música que esperaba la gente”, explica Muhlleman.

—¿Baila la gente?

—El otro día fue impresionante. Cuando Ale empieza a tocar el acordeón la gente sale a bailar enseguida. Cuando teloneamos a Los Palmeras en la fiesta de Químicos y Petroquímicos empezamos tocando La Suavecita y enseguida salieron todos a bailar.

Lo que viene

Además de Quique Muhlleman y Alejandro Paredes, Marco Tres está integrada por Javier Prenassi (voz), Martin Espinoza (bajo), Luciano Giqueaux (congas), Raúl Soto (saxo), Harold Landa (trompeta), Martin Stassi (trompeta), Mijail Petruf (trombón) y Pablo Scardacione (timbaletas).

“Nuestra banda se identifica mucho por el acordeón de Alejandro y los vientos (Harold Landa, Martín Stassi, Raúl Soto y Mijail Petruf)”, explica con seguridad Quique Muhlleman.

Las próximas fechas de Marco Tres serán en los Carnavales Cerrícolas, en la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, la Fiesta de la Cebolla y en junio estarán en el Casino de Trelew.