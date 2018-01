Midget: los protagonistas del podio de la décima fecha

La clasificación final de la décima fecha del Campeonato Estival de Midget 2017/18 se confirmó minutos después del paso de los pilotos por la meta, habida cuenta que Claudio Roth, el vencedor de la prueba, volteó dos conos en la primera curva luego de largada.

El comisario deportivo, Hugo Álvarez, dictaminó que el Ruso realizó una maniobra defensiva, situación que le aseguró la segunda victoria del certamen y las 6 unidades de cara al playoff. Esteban Mancini y Nicolás Palma completaron el terceto de punta. Este último no subía al podio desde el 4 de diciembre de 2015, cuando culminó 2° en la cuarta fecha de la temporada 2015/16.

Aquí compartimos los testimonios de cada uno de ellos.

Claudio Roth (1°):

"Este tema de las roturas no nos permitía mostrar todo lo contundente que podía ser el auto. O sufrimos alguna rotura, o somos contundentes en pista; tenemos los dos extremos. En la semana se trabajó más intensamente para tratar que no se pare y se dio que, además de traernos el auto sano, pudimos ganar."

"El auto es competitivo; de hecho de las finales que llevamos corridas solo una vez largamos de segunda fila. Pudimos ganar varias series y semifinales, así que eso me deja tanquilo. Nos cuesta lograr un auto más sólido que no se rompa tanto, porque ya nos dejó con las manos vacías muchas veces. Hay que trabajar en los detalles finos...

"En la largada, Esteban (Mancini) me libera medio auto, pero en el ingreso a la curva se cierra y todavía no había superado mi línea. Yo pensaba que había tirado un solo como, por eso salí a hacer una buena diferencia para tratar de compensar el recargo."

Esteban Mancini (2°):

"Terminamos con un buen auto y un excelente resultado. Lástima que no pudimos ganar. Al ser una pista distinta a lo que había, donde no prácticamente no había posibilidad de sobrepaso, la única ficha que había era jugársela en la largada y tratar de picar adelante."

"Me molesté un poco con Burgos (Sebastián) y quedó el hueco. Claudio (Roth) dejó el auto puesto, cosa que yo también hubiese hecho, y ahí tiró los conos. En ese momento se definió la carrera. Mi auto largó muy bien, pero todos intentamos buscar la cuerda. Nos apretamos tanto en la primera curva que se produjo todo eso."

"Estamos muy ambiciosos, queremos ganar todo lo que se pueda. Pero estar en lo más alto de la tabla, y otra vez con chances de pelear el campeonato, es algo para disfrutar porque no es fácil lograrlo."

Nicolás Palma (3°):

"Después de la lluvia, la pista quedó bárbara. Pero en la primera semifinal, el piso estaba patinoso y por eso no salió un buen tiempo. De haber largado en primera fila tal vez podría haber intentado ganar."

"El auto anduvo bárbaro, se pudo ir para adelante y también hacer muy buenas maniobras. En la semi vimos que no quedaba otra que girar por la cuerda, por eso adaptamos el auto a esa situación.

"Un podio nos viene bárbaro, porque arrancamos mal, sin encontrar el rumbo y sin poder redondear resultados. Este año encontramos el auto muy tarde y no haber sumado en las finales que competí anteriormente me juega en contra. No me desespera el Playoff, porque si el auto sigue andando así seguro tengamos alguna chance".