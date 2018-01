"No sé si Centurión irá a Malaga", dijo Angelici

Parecía sentenciado. El destino de Ricardo Centurión iba a estar en el Málaga de España, a préstamo por 6 meses y con opción de compra.

Sin embargo, el presidente de Boca, Daniel Angelici, sostuvo en una entrevista con TyC Sports que se contactó con el mediocampista vía WhatsApp y no descartó la posibilidad de que vuelva a ponerse la camiseta azul y oro.

"Es un buen chico, lo quieren sus compañeros, en el uno contra uno rompe líneas y hoy Boca no tiene un jugador como él. Lo que a mí no me gusta es el problema a resolver afuera, cuando sale con sus amigos", explicó Angelici, quien hace un año tuvo varios entredichos con el ex Racing.

De todas maneras, el titular xeneize reconoció que las personas "pueden cambiar" y que le gustó que Centurión haya hecho una "autocrítica" tras el último escándalo en un boliche de la zona sur del conurbano bonaerense.

"No digo que esté cerrado ni que tenga una posibilidad, lo que digo es que estoy dispuesto a hablar si él quiere hablar conmigo. No tengo ningún problema personal con Centurión", concluyó Angelici.

Ademas admitió que le hizo un gran ofrecimiento a Víctor Blanco por el delantero bahiense, Lautaro Martínez.

"Racing nos rechazó una oferta de 15 millones de dólares", explicó el presidente "Xeneize".

Dicha oferta superaba los 12 millones de dólares que pretendía pagar Atlético Madrid por Lautaro.

También se refirió a la negociación que están llevando a cabo por el central paraguayo, Gustavo Gómez.

"Nos estamos acercando a contratarlo. Esperamos tener novedades para esta semana", detalló.

Por último habló sobre la dificultad para que Nicolás Gaitán vuelva a ponerse la camiseta de Boca.

Indicó que el equipo colchonero "quiere recuperar parte de lo invertido en el jugador. Si no le sale nada, ahí tenemos la posibilidad de que venga a préstamo". (NA y La Nueva.)