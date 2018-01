"No puedo errar tanto en las finales", dijo Del Potro tras perder en Auckland

El argentino Juan Martín Del Potro, quien perdió hoy la final de ATP 250 de Auckland ante el español Roberto Bautista Agut, hizo una autocrítica de su actuación en la final y puntualizó que "no se puede errar pelotas fáciles en las finales".

"No sé qué me pasó, estuve jugando todos los partidos de noche y cuando me tocó hacerlo al sol y con esta humedad, se me hizo duro", declaró el tandilense, número 12 del mundo y quien regresará al top ten a partir del lunes.

Sobre el encuentro contra Bautista Agut, que se impuso por 6-1, 4-6 y 7-5 en la final del certamen en Nueva Zelanda, Del Potro opinó: "Roberto empezó muy bien, se movió rápido desde la base y arrancó mejor que yo. Después mejoré un poco mi juego pero él tuvo un buen nivel sobre el final y yo cometí varios errores. No puedo errar pelotas fáciles en las finales".

"Roberto es un justo campeón y lo felicito", concluyó 'Delpo' en declaraciones a la prensa oficial del torneo. (Télam)