Día de descanso para el bahiense Gustavo Gallego en La Paz

Cumplidos los primeros seis primeros días de competencia, el Rally Dakar 2018 (Perú-Bolivia-Argentina) llegó a La Paz para afrontar la única jornada de descanso; vital para la integridad física de los pilotos, quienes afrontaron exigencias extremas en las dunas peruanas.

Llegó el momento de descansar, recobrar energías y poner en la balanza lo hecho hasta el momento. En ese sentido, deportivamente hablando, demás está decir que la labor del piloto bahiense Gustavo Gallego (Yamaha) cumplió por demás las expectativas personales.

Luego de recorrer los primeros 1540 kilómetros de su segundo Dakar, el crédito local logra situarse en el 5° puesto de la clasificación general, a 1h 16m 45s del chileno Ignacio Casale, el dominador en la categoría Quads.

“Estamos descansando después de siete días intensos. Llegamos a la mitad del Dakar y se cumplió el primer objetivo que era llegar hasta etapa. Estamos muy contentos por lo que hecho hasta ahora, porque la exigencia fue enorme”, contó Gallego desde territorio boliviano.

Más allá de los contratiempos lógicos que pueden surgir en una prueba tan compleja, y que aún resta más de la mitad del recorrido total (2734 km de especial), las sensaciones han sido muy satisfactorias.

“Vengo teniendo un muy desempeño y me siento muy contento por eso, pero me han pasado ciertas cosas que me han complicado y que nos privaron de estar hoy un poco mejor en la clasificación”, lamentó Gustavo.

El día a día

Si bien comenzó la competencia con inconvenientes en el GPS, el bahiense se las ingenió para completar los primeros 71 km cronometrados en el 9° puesto. Luego, conocidas las penalizaciones, logró escalar hasta el 7° puesto.

En la segunda jornada, una pinchadura le hizo perder valioso tiempo con el tren puntero (venía tercero). Aún así, Gallego logró ser 9° al cabo de los 267 km de recorrido.

La cosa comenzó a enderezarse al día siguiente, en la tercera etapa, ya que no hubo obstáculos que detuvieran su marcha hasta el 5° lugar.

Pero lo mejor llegaría en la cuarta etapa, tramo de 330 km de especial, con el 4° puesto que le daría su mejor resultado hasta el momento.

Dos 9° puestos en las últimas dos jornadas (la última marcó el ingreso a Bolivia) lo mantienen al bahiense 5° en la tabla general y con buenas perspectivas para lo que viene, mas allá de haber sufrido otra caída.

Clasificaciones generales (cumplidas 6 etapas)

Cuatriciclos

**General: 1) Ignacio Casale (CHI), 19h 47m 09s; 2) Alexis Hernández (PER), a 2m 00s; 3) Pablo Copeti (ARG), a 57m 16s; 4) Jeremías González (ARG), a 1h 12m 23s y 5) Gustavo Gallego, 1h 16m 45s.

Motos

**General: 1) Kevin Benavides (ARG), 16h 33m 20s; 2) Adrien Van Beveren (FRA), a 1m 57s; 3) Matthias Walkner (AUT), a 3m 50s; 4) Joan Barreda Bort (ESP), a 9m 33s y 5) Toby Pruce (AUS), a 9m 39s.

Autos

**General: 1) Stephane Peterhansel 16h 25m 02s; 2) Carlos Sainz (ESP), a 27m 10s; 3) Bernhard Ten Brinke (HOL), a 1h 20m 41s; 4) Nasser Al-Attiyah (QAT), a 1h 24m 20s y 5) Giniel De Villiers (RSA), a 1h 35m 59s.

Camiones

**General:1) Eduard Nikolaev (RUS), 19h 27m 27s; 2) Federico Villagra (ARG), a 52m 40s; 3) Siarehei Viazovich (BLR), 2h 29m 42s; 4) Dmytri Sotnikov (RUS), a 3h 59m 13s y 5) Ton Van Genugten (RUS), 4h 40m 59s.