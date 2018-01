Diego Maradona no irá al casamiento de su hija Dalma

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, confirmó ayer que el diez no asistirá al casamiento de su hija Dalma “porque no invitó a Rocío Oliva", su pareja.

Morla explicó, durante una entrevista en la pantalla de KZO, que el exfutbolista consideró un "agravio" la determinación tomada por su hija mayor.

"Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo no voy. ¿Por qué?, porque no voy con mi pareja. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas, ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? Vas a tener un montón de gente que diga está mal. ¿Está bien que no te deje tu hija llevar a tu pareja, a un montón de gente? Diego es la Biblia y el calefón, lo dijo Andrés Calamaro en una canción", detalló Morla.

Y agregó: "Lo que pasa que lo que tiene Diego es que las charlas privadas que tendrían que tener él y su hija él quiere que se haga público. De hecho, la pelea entre ellos, del casamiento, que ahí no participé yo porque no estaba, Dalma le dijo no cuentes todavía que me voy a casar y Diego cortó y lo puso en Instagram. Él es así, ahora quiere que se haga público y preparate porque en cualquier momento sale en la red o un audio de Diego diciendo no voy a ir al casamiento de Dalma porque no puedo ir con mi mujer", concluyó al respecto. (Infobae y La Nueva.)