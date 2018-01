"No va a terminar su mandato", le advirtió D'Elía a Macri

El líder del partido Miles, Luis D'Elía, habló hoy en una entrevista radial y le advirtió al presidente Mauricio Macri que “no va a terminar su mandato”, desde su pabellón en Marcos Paz.

El dirigente reapareció después de su detención, hace 40 días, por encubrimiento a Irán.

"Hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que Macri renuncie, que se vaya. Eso no es un golpe. Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar", manifestó.

D'Elía dijo en Radio Con Vos: "Los que salieron a cacerolear hace unos días eran los votantes de Macri, no los nuestros".

Se definió como "un preso político", y aseguró que no está detenido por ningún hecho de corrupción sino por una arbitrariedad política brutal". (TN y La Nueva.)