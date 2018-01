Ricky Martin anunció que se casó con su novio: "Es mi esposo, mi hombre"

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció en las últimas horas que se casó con Jwan Yosef, su novio desde hace dos años.

"Soy un esposo", contó el artista a la cadena de televisión estadounidense E! sin revelar cuándo se celebró la ceremonia.

"Haremos una gran fiesta en un par de meses", avanzó y subrayó que "me siento muy bien, no puedo presentarlo como mi prometido. No puedo. Es mi esposo, es mi hombre".

Martin, de 46 años, comenzó a salir con Yosef, de 33, en 2016. Es un artista sueco nacido en Siria.

La pareja anunció su compromiso en noviembre del año pasado y desde hace unos meses vive en Los Ángeles, donde cría a los gemelos Matteo y Valentino que Martin tuvo hace nueve años.

"Intercambiamos votos, nos prometimos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar, incluido un acuerdo prematrimonial", explicó el cantante. (NA y La Nueva.)