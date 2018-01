Video: el empresario Núñez Carmona recuperó la libertad

El empresario José María Núñez Carmona fue trasladado esta noche de la cárcel de Ezeiza a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal para hacerse los estudios médicos previos a la excarcelación que le concedió la Cámara Federal porteña, en la causa por supuesto lavado de activos por la cual fue detenido.

En tanto, el ex vicepresidente Amado Boudou, procesado en la misma causa, también fue excarcelado, pero no recuperará la libertad ya que está procesado en otra causa sobre facturaciones falsas de gastos en viajes al exterior.

La sala de feria del Tribunal de Apelaciones resolvió hoy la excarcelación de Boudou y Núñez Carmona, al declarar nulo un fallo del juez federal Ariel Lijo.

"Estoy contento, no voy a hablar de la causa. Habría que ver el tema de las prisiones preventivas, porque no están bien manejadas, pero no solamente por esta causa", le dijo Núñez Carmona a la prensa una vez recuperada la libertad.

Boudou, por su parte, deberá esperar a que la Cámara revise otro procesamiento con prisión preventiva por facturaciones falsas de gastos en viajes al exterior cuando fue ministro de Economía, para lo cual se convoco a una audiencia mañana viernes y se resolvería a más tardar el lunes próximo. (Télam)