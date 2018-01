NBA: Boston Celtics venció a Philadelphia 76ers en Londres

En el marco de su campaña "Global Games", la NBA llevó un partido oficial a Inglaterra en la continuidad de la temporada 2017-2018.

En el O2 Arena de Londres, Boston Celtics venció a Philadelphia 76ers por 114 a 103.

Jaylen Brown fue el máximo anotador en Boston, con 21 puntos; seguido de Kyrie Irving con 20, 6 rebotes y 7 asistencias.

En los Sixers sobresalió la tarea de JJ Redick, con 21 tantos y 7 recobres.

Dicho encuentro contó con la presencia del comisionado Adam Silver quien, tras el juego, se manifestó al respecto.

"Europa es un gran mercado y la NBA no descarta traer más partidos de liga regular al viejo continente. En París ya hemos jugado partidos de pretemporada. Hay una sede -Bercy- de primer nivel; sé que en términos de logística no es tan diferente de Londres. Tenemos muchos aficionados en Francia y en Europa, y es algo que no descartamos. Alemania también sería una opción, puesto que Berlín es una ciudad con gran mercado", valoró Silver.

Por sexto año consecutivo la NBA regresó a Londres con un cotejo oficial.

El máximo dirigente de la liga estadounidense también fue consultado por el conflicto FIBA-Euroliga.

"Me preocupa la mala relación entre la Euroliga y la FIBA, y no es algo que me gusta ver. Estamos un poco apartados de esa controversia, puesto que la NBA vive con otras reglas", manifestó.

"Sin embargo, espero que trabajen sus diferencias y para que el deporte siga creciendo en Europa necesitamos algo más que la NBA: ligas potentes, organismos potentes, clubes potentes", prosiguió el comisionado.