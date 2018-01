El bahiense Gustavo Gallego culminó 9° en la sexta etapa

Una aceptable actuación le permitió al bahiense Gustavo Gallego (Yamaha) volver a escalonarse entre los diez mejores clasificados, al término de la sexta etapa del Rally Dakar 2018 (Perú-Bolivia-Argentina) que unió Arequipa y La Paz; recorrido que marcó el ingreso a Bolivia.

El crédito bahiense completó los 313 kilómetros de especial (además recorrieron 758 km de enlace) en 2h 35m 31s, registro que lo situó 9° a 6m 25s del cordobés Jeremías González Ferioli (Yamaha), escolta en 2015, el más rápido de la sexta jornada de competencia.

La labor de Gallego se vio obstaculizada por un encontronazo con otro competidor: "Me pechó una moto y me caí dentro de un charco. Se me paró el Quad y eso me complicó. Pero no fue nada, estamos bien. Lo que más sufrí toda la etapa fue el frío", sostuvo el bahiense, quien hasta ese momento venía 3°.

Aún así, más allá de los percances (ayer sufrió una caída), el piloto bahiense Gallego mantiene el 5° puesto en la clasificación general, a 1h 16m 45s del chileno Ignacio Casale (Yamaja), quien continúa dominando en la categoría Cuatriciclos.

La actividad continuará recién el sábado, ya que mañana tendrá lugar la jornada de descanso para los pilotos. El séptimo tramo de la competencia más exigente del mundo, la cual unirá La Paz con Uyuni (Bolivia) comprenderá 425 kilómetros de especial y 726 km de enlace.



La caída de Gustavo Gallego en la quinta etapa de ayer

Clasificaciones Etapa #6

Cuatriciclos

**Etapa: 1) Jeremías González Ferioli (ARG), 2h 29m 06s; 2) Pablo Copetti (ARG), a 1m 50s; 3) Nelson Sanabria (PAR), a 2m 18s; 4) Ignacio Casale (CHI), a 3m 11s y 9) Gustavo Gallego, 6m 25s.

**General: 1) Ignacio Casale (CHI), 19h 47m 09s; 2) Alexis Hernández (PER), a 2m 00s; 3) Pablo Copeti (ARG), a 57m 16s; 4) Jeremías González (ARG), a 1h 12m 23s y 5) Gustavo Gallego, 1h 16m 45s.

Motos

**Etapa: 1) Antoine Meo (FRA), 1h 54m 10s; 2) Kevin Benavides (ARG), a 30s; 3) Toby Price (AUS), a 30s; 4) Martín Duplessis, a 1h 13m y 5) Daniel Oliveras (ESP), a 1m 55s.

**General: 1) Kevin Benavides (ARG), 16h 33m 20s; 2) Adrien Van Beveren (FRA), a 1m 57s; 3) Matthias Walkner (AUT), a 3m 50s; 4) Joan Barreda Bort (ESP), a 9m 33s y 5) Toby Pruce (AUS), a 9m 39s.

Autos

**Etapa: 1) Carlos Sainz (ESP), 2h 53m 30s; 2) Stephane Peterhansel (FRA), a 4m 06s; 3) Nasser Al-Attiyah (QAT), a 5m 05s; 4) Giniel De Villiers (RSA), a 5m 31s y 5) Cyril Depres (FRA), a 8m 49s.

**General: 1) Stephane Peterhansel 16h 25m 02s; 2) Carlos Sainz (ESP), a 27m 10s; 3) Bernhard Ten Brinke (HOL), a 1h 20m 41s; 4) Nasser Al-Attiyah (QAT), a 1h 24m 20s y 5) Giniel De Villiers (RSA), a 1h 35m 59s.

Camiones

**Etapa: 1) Federico Villagra (ARG), 3h 22m 23s; 2) Ton Van Genugten (HOL), a 2m 58s; 3) Dmytri Sotnikov (RUS), a 3m 38s; 4) Eduard Nikolaev (RUS), a 5m 25s y 5) Siarehei Viazovich (BLR), a 6m 21s.

**General: 1) Eduard Nikolaev (RUS), 19h 27m 27s; 2) Federico Villagra (ARG), a 52m 40s; 3) Siarehei Viazovich (BLR), 2h 29m 42s; 4) Dmytri Sotnikov (RUS), a 3h 59m 13s y 5) Ton Van Genugten (RUS), 4h 40m 59s.