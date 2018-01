Por acusaciones de acoso sexual, "The New York Times" canceló una entrevista con James Franco

El diario The New York Times canceló hoy una entrevista pública programada con el actor y director James Franco, luego de que tres actrices lo acusaran en las redes sociales por episodios de acoso sexual.

La entrevista pública se iba a realizar mañana en el Kaufman Music Center de Nueva York como parte del ciclo Time Talks, pero el periódico la canceló, “ya no se siente cómodo de realizarla dada la controversia que rodea las recientes acusaciones", en torno del actor, señaló un vocero del periódico citado por la agencia EFE.

Franco viene de ganar un Globo de Oro que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood el domingo pasado como Mejor Actor de Comedia o Musical por su performance en el filme “The Disaster Artist: Obra Maestra", que también lo tuvo como realizador.

En la gala de premiación Franco lució un pin con la frase "Time's Up" (Se acabó el tiempo), promovido por el movimiento MeToo surgido luego de las denuncias de acoso sexual en la industria de Hollywood en octubre pasado, pero esa misma noche él también fue denunciado.

Violet Paley, Sarah Tither-Kaplan y Ally Sheedy acusaron a Franco de distintas situaciones de acoso sexual sufridas por ellas e infringidas por el actor, que las relativizó anoche en el programa televisivo “Late Show with Stephen Colbert”.

Con respecto a Sheedy, Franco dijo desconocer por qué actuaba así “sólo pasamos buenos momentos cuando trabajamos juntos, no tengo idea por qué me acusa”, dijo.

En relación con Ally Sheedy, James Franco dijo que no eran “precisos” sus dichos. “Las cosas que vi en Twitter no son precisas, pero apoyo a las personas que denuncian y que pueden hablar porque no pudieron hacerlo durante mucho tiempo. No quiero silenciarlas”, explicó.

La Academia de Hollywood explusó al productor Weinstein por el escándalo de abusos sexuales

Tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein en octubre pasado, señalado por decenas de casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas revelaciones del mismo tipo que han salpicado a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. y Bryan Singer, entre otros. (Télam)