El atleta Matías Roht publicó el momento de la amenaza

Matías Roht fue noticia en el último Circuito de Reyes por haberlo ganado por tercera vez, aunque lo que más sorprendió fue su denuncia de lo sucedido en parte del recorrido.

El atleta de Patagones subió una foto en su cuenta de Facebook y reconoció al hombre que lo amenazó.

Se trata del ciclista que circula a su izquierda.

Este es el texto:

“Muchos saben del episodio que me ocurrió en la última competencia de Bahía Blanca, donde una persona se me acercó y me empezó a decir un montón de cosas, etc etc. Con el correr de los días, y de distintas publicaciones, he leído muchísimas cosas, muchas cosas de gente en la cual ni me conoce y opinan de mi persona como ellos se les antoja, donde decían que solo buscaba protagonismo y bla bla. En fin, hace un momento me acaban de enviar la foto de la persona en la cual me insulto, me tiró manotazos etc. Acá le dejo la foto del personaje que se ve clarito que me esta diciendo algo. Un abrazo para los críticos de siempre".