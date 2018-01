Micromidget: Felipe Ubierna quiere volver a la senda triunfal

“Estoy contento por que he tenido suerte, ya que me han tocado buenos motores en 3 fechas y me permite estar tercero en el campeonato”, declaró Felipe Ubierna (11 años), uno de los principales animadores del Campeonato Estival de Micromidget.

Felipe, tras ser 3° en la tercera fecha y posteriormente ganar la sexta, el último viernes estuvo a punto de repetir la victoria.

“El auto anduvo bien en la serie (ganó cómodo) y en la final intenté pasarlo por afuera a Thiago (Heiland), pero no pude porque el motor fallaba, como que se ahogaba. Igualmente estoy contento porque con este 2º puesto avancé y conseguí mi tercer podio en el torneo”, agregó.

Ubierna debutó la temporada pasada y este año estrenó un auto nuevo, con el fin de mejorar el 13° puesto obtenido en el certamen anterior.

“En el Invernal no anduve bien, me costó mucho acomodarme a este nuevo auto. Pero le encontramos la mano y, ahora, apuntamos a finalizar subcampeones o mantener el tercer lugar”, sostuvo.

El "Chino", como le dicen en la familia, contó que Helio Pérez y René Fiorini se encargan de la atención del auto, al que él sólo se sube y lo corre.

Felipe concurre al colegio La Inmaculada, donde pasó a sexto grado y tiene previsto correr en midget cuando llegue a la edad mínima exigida.

“Y para cuando sea grande, por ahora no lo tengo pensado. Podría ser médico veterinario, por que me encantan los animales”, manifestó.

Finalmente, Felipe adelantó que mañana irá a buscar un nuevo triunfo. “Iré con toda las ganas de repetir, aunque eso depende del auto y del motor que me toque en el sorteo”, aseveró.

Campeonato

1°) Matías Piñeyro, 125 puntos; 2°) Thiago Heiland, 113; 3°) Felipe Ubierna, 94; 4°) Juan Andrés Antonello y Thomas Pérez, 93.5; 6°) Aylín Baur Strasheim, 91; 7°) Valentino Dalmaso, 85; 8°) Mauro Acuña, 71; 9°) Gonzalo Brezina, 63; 10°) Ivano Cornachoni Bozetti, 60; 11°) Macarena Álvarez, 58.5; 12°) Pablo Masague y Liam Carina, 50; 14°) Tomás Catalán, 39; 15°) Nicolás Catalán, 32; 16°) Mateo Valerga, 22; 17°) Morena Domenech, 21.5; 18°) Nasim Dib, 13, y 19°) Leon Gerling Kelly, 11.5.