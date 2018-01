Conceden la excarcelación a Timerman por motivos "humanitarios"

El juez federal Sergio Torres concedió hoy la excarcelación al excanciller Héctor Timerman "por razones humanitarias", procesado con prisión preventiva por supuesto encubrimiento al atentado de la AMIA.

"La circunstancia aludida por la defensa obliga a entender el caso como de extrema excepcionalidad, vislumbrándose que razones humanitarias vinculadas a su grave estado de salud deben ser priorizadas por ante los riesgos procesales", argumentó el juez en su resolución.

La decisión abrió la puerta para que su abogada defensora Graciana Peñafort llevara la resolución judicial a la Embajada de Estados Unidos para intentar que se reconsidere la anulación de la visa resuelta por ese pais, que le impidió ayer viajar a Timerman para continuar con un tratamiento médico por la enfermedad que padece.

El magistrado dispuso que Timerman se presente en el juzgado dentro de las 24 horas de su regreso al país si se concreta el viaje o que presente en un término de 30 días "las constancias que acrediten lo relativo al rechazo de su visa para ingresar a Estados Unidos y/o en su defecto aquellas que se vinculen con el otorgamiento de una nueva VISA de ingreso".

La defensa había pedido por la mañana la excarcelación al argumentar que "su actual estado de detención" fue la causa para que el Departamento de Estado norteamericano revocara la visa, una decisión que le impidió a Timerman seguir con su tratamiento.

Torres recordó que, al confirmar el procesamiento con preventiva y el arresto domicliario en el caso de Timerman, la Cámara Federal sostuvo que "la medida cautelar debía analizarse de modo continuo y flexible".

Al conceder la excarcelación, Torres advirtió que se trata de una "medida extraordinaria" que puede ser "revisada en lo sucesivo".

"Disculpen que no escribo pero me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer y me cuesta concentrarme. Estoy muy conmovido por los miles de mensajes de apoyo que me han hecho llegar los compañeros. Un gran abrazo a todos", escribió hoy Timerman en la red social Twitter. (Télam y La Nueva.)