"Dejé de manejar, me hice cargo del quilombo", dijo Chano Charpentier

El cantante Chano Charpentier y exlíder de Tan Biónica dijo en las últimas horas que no manejara más después varios accidentes viales.

Chano, quien se define como un “rockstar millenial”, explicó que el verdadero motivo por el que tomó la drastica decisión fue tras escuchar a una de las Madres del Dolor hablar en televisión pedir que no maneje más.

"Tengo el registro, pero dejé de manejar. Me hice cargo del quilombo."

El 31 de diciembre pasado fue la última vez que estuvo hospitalizado, donde se dijo que había tenido un brote psicótico aunque lo desmintió y dijo que fue “un golpe de calor”.

Chano habló después de su internación dijo que solo fue un golpe de calor

El exlíder de Tan Biónica sostuvo: “He tenido problemas porque me gusta la noche, ahora con drogas la paso mal. Es mi mensaje para el mundo. La noche con falopa a mí me hizo muy mal. Me hizo estar re solo. Me hizo perder oportunidades de mujeres. De proyectos de familia. De minas que me dijeron 'Qué boludo fuiste'. Y asumo que la hice mal".

Accidentes

-En 2015 el músico chocó contra 4 autos estacionados, terminó internado con graves heridas y fue absuelto por la Justicia.

-En 2016 colisionó contra un camión y fue hospitalizado.

-En 2017 tuvo otro accidente contra 2 autos y tenía la licencia vencida.

"Fue por una señora que escuché en una entrevista que le hicieron a las Madres del Dolor (son aquellas mujeres que perdieron a sus hijos). Y esta señora, en televisión, pedía que yo no manejara más. La verdad es que me llegó lo que dijo. Dije 'Chau loco, no manejo más; me rescato y me la fumo'. Tal vez sean tres años, cinco o diez hasta que vuelva a manejar", confesó Chano.

El cantante aseguró que después de pasar por varios tratamientos médicos para dejar los excesos, hoy está en un buen momento de salud.

"Como sano, corro por las mañanas. Me cuido. Además, tengo un médico, Manuel Molina, que es decodificador. Cuando tratamos mis adicciones, él habló con mi vieja y le preguntó cómo fue su embarazo antes de tenerme. Si había pasado algo. Y mi mamá le dijo al doctor que durante el embarazo tuvo toxoplasmosis o alguna cosa parecida y que por eso tuvo que tomar remedios y que ese remedio me salvó la vida. Mi cerebro grabó eso. Como que a mí los químicos me salvan. Entonces, yo estoy tratando de desactivar esa decodificación. De que no necesita nada mi cuerpo. Cuando tiene alguna sed, que no se confunda el agua y el hambre con otra cosa…".

Explicó que lo más extraño que hizo para mejorar fue usar una cámara hiperbárica (se utiliza mucho en el mundo deportivo para las lesiones).

"Lo que a mí me hace es favorecer el flujo circulatorio cerebral. Es decir, desintoxico los años que yo tuve de locura a través de oxigenación. Me meten en esa cámara y la presurizan como un avión: esto lo hago tres veces por semana", señaló.

Por último habló del recital gratuito que realizará en Mar del Plata para lanzar su carrera como solista, el 23 de enero.

"Me propuse armar el Barcelona y ponerme a mí de 10. Y lo hice. Ahora hay que salir a la cancha." (Infobae y La Nueva.)