Marco Belinelli siempre recuerda el reto que le dio Manu Ginóbili

El italiano Marco Belinelli, ex compañero de Manu Ginóbili, escribió un artículo en The Players Tribune, destacando a los cinco mejores jugadores que alguna vez enfrentó y, en el caso del bahiense, también disfrutó.

“Manu jugó en el equipo de mi ciudad natal, Virtus Bologna, y fue la estrella absoluta del equipo. Él fue una sensación. Entonces, cuando me llamaron para la primera, estaba ansioso por verlo y ver cómo era realmente. ¿Qué es realmente jugar con tu héroe? Pensé. Yo estaba a punto de descubrirlo”, recordó.

Belinelli, quien también habló de Dirk Nowitzki, Hedo Turkoglu, Peja Stojakovic y Tony Parker, destacó que Manu es muy positivo.

“Quiere lo mejor para sus compañeros de equipo, y durante los dos años que jugué con Manu, él constantemente me estaba entrenando. Me enseñó a moverme con la pelota en la cancha, algo que no había hecho mucho en Virtus. Ya era bastante bueno para moverme sin la pelota, así que podía encontrar un buen tiro, pero Manu me enseñó todos estos trucos nuevos en los que nunca había pensado”, destacó.

“No para Manu”, aclaró.

“Recordaba todo, como si hubiera estado despierto toda la noche memorizando todos los hechos posibles sobre el otro equipo. Cuando volví a jugar con Manu en San Antonio, lo llevó a otro nivel en los playoffs. Una vez, no recuerdo a quién estaba cuidando, pero era un jugador que nadie esperaba que entrara. Estábamos ganando y mi hombre se fue a la esquina y conectó con un tiro de tres”, relató Belinelli.

Esto, lógicamente, enojó a Ginóbili: "Marco. ¿No sabés que ese tipo tiene un buen triple de esquina? ¡Cerralo!", le gritó.

“El -elogió Belinelli- sabe todo sobre todos, incluso los jugadores que sabe que no tiene posibilidad de enfrentar. Eso es Manu. ¿Cómo está todavía vigente te preguntás? Es porque todavía es así”.