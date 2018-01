Multarán a quienes derrochen agua potable en Sierra de la Ventana

El Municipio de Tornquist informó en las últimas horas a sus vecinos que para evitar ser multados deberán disminuir el consumo de agua potable diario para poder proveer a toda la localidad, que atraviesa una "crisis" hídrica.

Debido a la llegada de turistas y a las altas temperaturas piden que se restrinja el uso del recurso con el fin de recuperar el nivel óptimo de funcionamiento de las cisternas y así regular el servicio para toda la población.

Los inspectores controlarán que el consumo de agua sea eficiente en Sierra de la Ventana.

El riego con agua de red podrá ser de 22 a 8 y en caso de incumplir este horario los inspectores aplicarán la multa correspondiente. Según la Ordenanza 2722/14, al 100 % del sueldo mínimo en la escala salarial municipal.

Se recomienda:

-Priorizar la utilización del agua para consumo humano,

-No utilizar el agua de red para riego,

-No efectuar el lavado de veredas y vehículos pequeños, gran porte, maquinarias y equipamiento o animales.

-Cerrar las canillas mientras no se usa el agua: al lavar verduras o platos, al cepillarse los dientes, afeitarse o bañarse.