En busca de un salto de calidad para el Hospital Italiano Regional del Sur

A poco de haber asumido como presidente del Hospital Italiano Regional del Sur, el ingeniero Francisco Nardelli le comentó a "La Nueva." que, entre otros objetivos, la institución local apuntará a seguir el modelo de gestión logrado por su similar de la ciudad de Buenos Aires, la cual es un referente indiscutido en todo nuestro país.

“Modernización y optimización serán algunas de las metas a seguir”, sostuvo Nardelli.

“Decidí aceptar la propuesta de asumir la conducción del hospital porque estoy convencido que es nuestra obligación mantener y preservar el patrimonio asociativo y cultural que la inmigración italiana construyó en Argentina, pero no como un hecho de colectividad, sino como parte activa de la comunidad bahiense”, afirmó.

Nardelli recordó que muchas colectividades extranjeras construyeron en el país un sinnúmero de bienes culturales, ya sean asociaciones de socorros mutuos, escuelas de idiomas y cultura, teatros, clubes deportivos y, como en este caso, hasta hospitales.

“Estas asociaciones tienen hoy el nombre de quienes lo construyeron, pero además representan los valores que los inspiraron, como el trabajo, la solidaridad y la convicción de comprometer el esfuerzo personal en construir una sociedad y un futuro mejor”.

El directivo señaló que el Hospital Italiano de Bahía Blanca constituye, como siempre lo ha hecho, una institución al servicio de la comunidad bahiense y de toda la región, y es importante que la sociedad civil se sume para optimizar y potenciar este rol.

Cuando se le consultó cómo está el hospital en medio de la crisis que afecta al sistema de salud en general, Nardelli dijo:

“Si bien no escapa a las generales de la ley, está bien, y esto es mérito principalmente de la gestión que me precedió, que por dos períodos encabezó el ingeniero Vicente Domini, quien a su vez me acompaña en este desafío como vicepresidente y a quien quiero agradecer públicamente por haber ordenado al hospital".

Y agregó: “Por otro lado, quiero destacar la calidad del personal del hospital, enfermeras, mucamas, administrativos y además la excelencia de los profesionales médicos que prestan servicios en nuestra institución. Ellos son la verdadera riqueza de la institución. Estoy convencido que el recurso humano y su compromiso con esta nueva etapa que emprenderemos será la que hará la diferencia y nos permitirá el salto de calidad que todos deseamos”.

A la hora de hablar de prioridades en su gestión, dijo que principalmente será poner en evidencia la importancia y la calidad del hospital en el sistema de salud bahiense, y a partir de ello iniciar un proceso de modernización y optimización de la entidad para continuar creciendo en la prestación de un servicio de calidad.

"Ya hemos iniciado una serie de conversaciones con el Hospital Italiano de Buenos Aires, para definir un convenio marco que nos permita no solo aprovechar su experiencia desde el punto de vista de la gestión, sino también sinergias desde el punto de vista médico", manifestó Nardelli.

"El objetivo es ir creando la posibilidad de capacitación para nuestros profesionales, la posibilidad de interconsultas, de asistencia médica y, en los casos que fuera necesario, de derivación de pacientes. El Hospital Italiano de la Capital es el modelo de institución en el que inspiraremos los cambios futuros”, indicó.

Integración con las otras instituciones del sector

Nardelli anunció que se trabajará en mejorar la comunicación y la interacción del hospital con la sociedad, y con otros actores importantes como la universidad y las escuelas de formación terciaria en el ámbito de la salud.

“Otro importante factor que puede hacer la diferencia es que la AFIP ha autorizado al Hospital Italiano a recibir donaciones, por lo que esperamos que el mundo empresarial de la región se sume a este proyecto en favor de la comunidad toda”.

Cuando se le señaló que en algunos círculos hay quienes siguen percibiendo al Italiano como un hospital de barrio, contestó que eso no afecta en nada su visión de la institución.

“Ojalá la gente de Villa Mitre y barrios aledaños nos vean como su hospital, cuando hablo de Bahía Blanca lo hago con carácter general, pero sinceramente la idea es integrarnos con las demás instituciones del sector, no competir con ellas".

"Con el Hospital Pena somos las dos instituciones más periféricas de la ciudad, creo que nuestra primer área de influencia es esa, y más allá de renegar de ella queremos reforzarla", agregó.

"Si además debido a la calidad de nuestros servicios y sobre todo por la excelencia del plantel médico vecinos de zonas más alejadas nos eligen, será motivo de orgullo y señal de que vamos por la buena senda”.