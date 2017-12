Balance de fin de año, puro verso

Mauricio llegó parado / mejor de lo que esperaba / hubo verso, tarifazos / pero una elección ganada.

Es raro el pueblo, mi amigo / me dice un viejo analista / le besa la mano al amo / por más que este lo castiga.

Lo mejor que tiene Mauri / agrega el observador / es el rival defectuoso / la bronca que acumuló.

Para verla a Cris en cana / más de miles hacen fila / mas no es fácil la jugada / provoca gran rebeldía.

Este año que se acaba / subió al pony decidida / batió a rivales internos / no pudo con chirolita.

Es mala la gente, hermano / al que hace lo critican / Mariú fabricó al Esteban / las urnas le dieron vida.

Con el resultado puesto / reformas preconcebidas / aprobó el nuevo Congreso / (clave apoyo peronista).

La culpa nunca es del chancho / si tiene un gobernador / la culpa es de aquel que olvida / al cumpa que traicionó.

***

Aquí en la Sexta, señores / el cambio dio una lección / gane quien gane la calle / la gente ya decidió: / por los próximos dos años / amarillo es el color.

Bahía dio su mensaje / apoyando al periodista / mal que le pese a quien sea / su fama aún no se achica.

El poder te da desgaste /eso nadie lo cuestiona / pero ojo que con poco / Hétitor surfeó la ola.

Igualmente y a pesar / de alcanzar tamaño logro / alguna pelea interna / lo obligó a rajar al ogro.

Era fin de año tranquilo / después de las elecciones / pero esa pelea interna / le atragantó los turrones.

Fabio se fue enojado / sin el postre ni cereza / se ve que es poco leído: / al César lo que es del César.

Otro gran protagonista / con esto de la eficiencia / es la pata gremialista / que no le sobra paciencia.

Don Miguel anda enojado / y tira sus entrelíneas / "No toquen a mis muchachos / o les vamos a dar riña".

El Concejo, último foro / pa' dedicarle un renglón / subió el tono del debate / se puso más picantón.

***

Más allá de lo antedicho / para este año que arranca / a todos se les desea / amor, paz y abundancia. (Y aparten los malos bichos / con solo un mandinga alcanza).