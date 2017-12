Atención vacaciones: los tramos más peligrosos de las rutas de la zona

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Mañana comienza el 2018 y de su mano lo hacen para muchos las vacaciones, los viajes y las salidas a la ruta con amigos o en familia.

Más allá de hacer revisar el auto por un mecánico y de obtener la VTV habilitante para sacar el vehículo de la ciudad, la precaución se debe extender a cada segundo de manejo que dure el viaje, porque más allá del estado de deterioro en el que pueda estar una ruta, la principal causa de los accidentes siempre corresponde al factor humano.

Considerando que las tan ansiadas obras que harían a las rutas de nuestra zona más seguras aún no comenzaron, no quedan más opciones que tratar de generar conciencia en los conductores, recordándoles las medidas de seguridad indispensables para salir a la carretera, y repasar, con datos recabados por este propio diario -–ante la imposibilidad de obtener datos de fuentes oficiales-- cuáles son los sectores, tramos, segmentos más conflictivos en términos de accidentes de las principales vías que nacen o desembocan en Bahía Blanca.

Estadísticas que no mienten

Según el relevamiento realizado por “La Nueva.”, teniendo en cuenta las rutas nacional 3, nacional 33 y provincial 51, en 2017 hubo 12 personas fallecidas, producto de 8 accidentes fatales.

Conocida hace muchos años como “la ruta de la muerte”, la 33 en el tramo entre Bahía y Pigüé fue nuevamente la que contó con mayor cantidad de decesos (6), seguida por la 51 en el tramo Coronel Pringles-Bahía (5) y finalmente por la 3 norte entre nuestra ciudad y Coronel Dorrego con un fallecimiento.

En cuanto a los meses que se aproximan, el bimestre enero-febrero registró dentro de 2017 un leve aumento en cantidad de accidentes para el mencionado tramo de la ruta 51, con 6 accidentes mientras que el promedio es de 5,66; y prácticamente una duplicación para la ruta 33, también con 6 accidentes en los primeros dos meses del año, mientras que el promedio es de 3,33.

Cabe señalar, en este último caso, que los meses de mayor tráfico de vehículos por turismo coinciden con los meses de mayor tráfico de camiones, por corresponder a los meses de la cosecha fina.

Respecto de cómo una obra puede influir para evitar muertes o al menos reducir el número de accidentes, basta con repasar el caso de la ruta 33, que fue repavimentada en tramos sustanciales en 2014, año en que no se produjo ninguna muerte, luego de lo cual las cifras de accidentes fatales volvieron a colocarse por encima del promedio anual (4,35) de muertes de los últimos 14 años (período 2004-2017), con 5 fallecidos en 2015, 5 en 2016 y 6 en 2017.

Bahía-Pigüé: 61 muertos en 14 años

Por décadas, la RN 33 fue catalogada de alto riesgo. En particular, en el tramo que une, en 132 kilómetros, a las ciudades de Bahía Blanca y Pigüé. El pico estadístico se dio en 1994 y en 1998, cuando se produjeron 16 muertes (cada año) en distintos accidentes.

Si bien hoy las cifras están lejos de esos años nefastos, la tendencia muestra un leve aumento en la cantidad de muertes a partir del 2015, luego de que el año previo no se registrara ningún deceso.

Entre el 1 de enero de 2004 y el presente se registraron 246 accidentes (1,46 por mes), 386 heridos (2,29 por mes) y 61 muertes (una cada poco menos que 3 meses).

El 2017, con dos muertos en febrero, dos en abril, uno en mayo y uno en noviembre, totalizó 6 fallecimientos por accidentes y se colocó como el tercer año más trágico de los últimos 14, solo por detrás de los 7 muertos que se cobraron tanto el 2007 como el 2013. Además de las 6 muertes, el 2017 totalizó 20 accidentes con un saldo de 28 heridos.

Si bien históricamente el segmento más complicado de la ruta 33, por la topografía ondulada que genera muchas curvas horizontales y verticales, es el comprendido por los kilómetros 34 y 41, este año el 67 % de las muertes se produjeron entre el kilómetro 8 (rotonda de Bosque Alto) y el 20 (próximo a La Vitícola), zona también provista de curvas.

Por su parte, de las dos muertes restantes una (km 34) sí se produjo en el segmento históricamente trágico y otra en el 66, cerca del cruce con la ruta 76.

Reclamadas hace décadas y prometidas hace muchos años, las obras necesarias para hacer más segura a la ruta 33 todavía no se cristalizaron, aunque todo indicaría que la autovía entre nuestra localidad y Tres Picos se encuentra próxima a empezar.

Desde Vialidad Nacional informan que entre el kilómetro 0 (cruce con El Cholo) y el kilómetro 320 (Trenque Lauquen), hay 4 tramos que están en obras o a punto de comenzar, que consisten en la mencionada autovía hasta el km 41 y una “ruta segura” (repavimentación de la calzada, banquinas pavimentadas y carriles de adelantamiento) hasta Espartillar.

El reclamo por la necesidad imperiosa de que las obras prometidas se lleven a cabo es tal, que un grupo de Facebook llamado “Ruta 33 La Muerte” cuenta con nada menos que 31.300 miembros.

Allí, sus integrantes comparten casi a diario fotos y videos de maniobras imprudentes, advierten sobre choques o tramos cortados de la ruta, y continúan luchando por la concreción del proyecto.

En la 51, obras para que no vuelquen más camiones

En el 2017 en la ruta provincial 51 se produjeron 16 vuelcos de camiones y 5 de autos, la mayoría de los cuales sucedieron en la zona de El Despeñadero, kilómetro 643.

Pero no fue solo donde más camiones volcaron, sino que el segmento de 50 kilómetros entre el 609 (partido de Coronel Pringles) y el 659 (entre El Divisorio y Paraje Frapal) fue el que más accidentes sufrió (20), contra apenas 6 de los siguientes 50 kilómetros (660-710).

La elevada siniestralidad retoma en el tramo más cercano a Bahía, ya que entre Corti y la rotonda del aeropuerto hubo 8 accidentes con un saldo de 15 heridos pero ningún deceso.

“Es cierto que siempre hay imponderables, pero la mayoría de los accidentes se producen por la imprudencia del chofer del camión. Los vuelcos suceden porque están pasados de velocidad”, dijo Fabián Marini, gerente de ventas de la concesionaria Bari SA.

“Sabemos que nuestras rutas no están en las mejores condiciones y, en el caso puntual de muchos tramos de la ruta 51, las banquinas se encuentran descalzadas. Más allá de la alta tecnología de los camiones de hoy, si vas con una carga de 30.000 kilos no podés andar a más de 90 kilómetros por hora, y menos en curvas”, agregó.

Marini confirmó que las unidades 0KM vienen con limitadores de velocidad hasta los 90 km/h.

En tal sentido, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estableció reglamentaciones para la instalación de limitadores en camiones usados, que serán indispensables para pasar la revisión técnica.

Autoridades del departamento Zona XI de Vialidad Provincial manifestaron que “la ruta 51 se encuentra en un estado de transitabilidad bastante óptimo, estamos permanentemente cortando el pasto y desmalezando las banquinas”.

Además, explicaron que en este momento se están realizando obras en un tramo de 35 kilómetros de la misma, comprendidos entre Coronel Pringles y El Divisorio, precisamente el sector donde más vuelcos de camiones se dan.

“Se trata de una obra de ensanchamiento de los segmentos en pendiente y de la construcción de un tercer carril para uso exclusivo de los camiones. Fundamentalmente se hace en las trepadas, en las que el camión debe bajar la velocidad y eso termina haciendo largas colas de autos, que ahora se van a evitar”, agregaron.

La obra está a cargo de Vial Agro SA y el presupuesto aproximado es de $427.500.00.

Vialidad Provincial también informó que pese a las obras, que se extenderán hasta un poco más de mitad de año, el tránsito se mantiene por la calzada original ya que las obras se realizan a un costado de la ruta, aunque se recomienda circular con precaución y respetar las señales.

También desde el organismo bonaerense confirmaron que de los 11 partidos que abarca la Zona XI, la mayor siniestralidad se registra en la ruta 51.

La congestión hacia Monte Hermoso

Considerando la congestión de la ruta 3 entre Bahía y Monte Hermoso, que ya comenzó a darse desde fines de noviembre y que genera que muchos automovilistas opten por tomar la ruta 3 vieja, desde Vialidad recordaron que en la misma se debe circular con precaución y que la velocidad máxima permitida es de 60 km/h, a diferencia de las demás rutas en que la máxima es de 110 km/h.

“En la ex ruta 3 hacemos periódicamente obras de bacheo, pero el estado siempre es bastante complicado. Está pedida una obra de bacheo tanto superficial como profundo, no solo para esa ruta, sino también para la 51, y la 76 del tramo que va desde el cruce con la 72 hasta General Lamadrid. Tenemos la esperanza de que salga en los primeros meses del año, ya debe estar en proceso de licitación”, agregaron.

Esta ruta también tiene una página de Facebook para compartir novedades sobre la misma: Unidos Por La Ruta 51.

Una sola muerte, muchos accidentes menores

Teniendo en cuenta que en los meses de verano es la más transitada, es un milagro que la ruta 3 no arroje más víctimas fatales en el tramo de 80 kilómetros comprendidos entre el acceso a Monte Hermoso (RP 78) y Bahía Blanca. Si bien ni Vialidad Nacional ni la Agencia Nacional de Seguridad Vial aceptaron divulgar cifras oficiales sobre la cantidad de accidentes registrados en la R3, del relevamiento realizado por este diario surge que en todo 2017 hubo una sola muerte, ocurrida a fines de julio como resultado de una colisión entre dos autos a la altura del cruce con la ruta vieja.

Sin embargo, pese a que no todos los accidentes son graves y por eso no toman notoriedad pública, en la página de Facebook “Autopista Ya Bahía Pehuen Monte”, que cuenta con 10.900 seguidores, se han llegado a registrar en los meses de verano 4 choques en un día, con un saldo de 10 autos dañados, lo que habla a las claras del nivel de ansiedad e imprudencia con que se maneja en momentos de congestión tanto para salir como para entrar al balneario.

Una verdad irrefutable difundida por campañas públicas de prevención vial demuestra que el tiempo que se gana al hacer el trayecto Bahía Blanca-Monte Hermoso a 150 km/h en lugar de hacerlo a 100 km/h es de no más de 18 minutos, por los cuales muchos son capaces de arriesgar tanto su vida, como las de sus familias o las de los demás.

Los últimos años la saturación para salir de Monte Hermoso y Pehuen-Co se ha vuelto insostenible y la anunciada autopista entre el puente “naranja” y Coronel Dorrego es cada vez más necesaria.

El domingo 26 de noviembre hubo gente que demoró 4 horas y media en llegar desde Monte Hermoso hasta Bahía Blanca, algo impensado para un trayecto que se suele hacer en poco más de una hora.

El embotellamiento, explican, se produce dentro del ejido urbano de la localidad balnearia, en el cruce de la RP 78 con la RN 3, y en el cruce de esta última con la ruta de acceso a Pehuen-Co.

No es extraño observar autos sobrepasando a otros por la banquina, entre otras ilegalidades que se advierten cualquier domingo por la noche o lunes por la mañana de los meses pico.