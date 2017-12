El año termina con claroscuros para las inversiones privadas y se viene el “Compa”

--Hola, Juan María. ¿Cómo te preparás para esta noche?

--Me he venido entrenando a full este fin de año, cumpliendo al pie de la letra con la rutina de cócteles y eventos que me recomendó mi personal trainer. Así que, después de una muy buena pretemporada, espero llegar en las mejores condiciones.

--Me imagino, sobre todo si se trata de ligar de arriba...

--Sabés que soy de invitar, pero si me quedo en casa el flujo de chimentos se reduce bastante, así que no tendría mucho para contarte.

--En eso coincido, de hecho tengo que empezar reconociendo que la pegaste el domingo pasado cuando te referiste a lo que había pasado en el gabinete municipal.

--Aunque no me gusta el autobombo, algo tan común en el periodismo de hoy en día, se agradece el elogio. En realidad me parece que la salida de Fabio Pierdominici no sólo obedeció al error que cometió cuando se mandó solo a comunicar la incorporación de 400 empleados temporarios a la planta permanente...

--¿A qué te referís?

--A que, más allá de la bronca que originó en el jefe de Gabinete, César Tommasi, quien incluso amenazó con renunciar, en realidad me parece que la salida de Pierdominici era algo que se venía gestando desde hace bastante tiempo y que este tema sólo posibilitó acelerar los tiempos. Todo el mundo sabía que “el petrolero” no era del núcleo duro de Cambiemos y tenía más de una lupa encima...

--Coincido, sobre todo si repasamos las declaraciones que hizo luego de renunciar.

--Exacto. Aunque también hay algún caso de alguien identificado con los colores amarillos que, cuando se lo corrió del medio, también empezó a disparar munición gruesa.

--¿A quién te referís?

--A Juan Vitalini, el hermano del presidente del Concejo Deliberante, quien ahora, luego de terminar su contrato como asesor del municipio, en el marco de la reducción de cargos dispuesta por el intendente, se refirió a la pelea de gabinete en duros términos.

--¿Qué dijo?

--En realidad escribió un tuit diciendo que “resulta increíble tanto papelón interno cuando la oposición es la más condescendiente de los últimos 20 años, es una pena”.

--Tan duro como sorprendente, casi como el de una novia o novio despechado. Aunque vos también deberías sorprenderme diciendo quién va a ser el sucesor de Pierdominici.

--Ok, para que veas que mis rondas por ciertos eventos tiene un fin periodístico te voy a dar el nombre, y te digo que Héctor no mintió el viernes cuando anticipó que no era funcionario municipal

--Dale, jugátela.

--Ok, el martes probablemente sea el anuncio, pero ya te digo que ponele todas las fichas a Fernando Compagnoni, abogado y presidente del bloque de concejales por Cambiemos.

--Así me gusta, que no andes con vueltas. El martes estaremos atentos a ver qué pasa con el “Compa”.

--Sí, habrá que ver quién pasa a ser el presidente del bloque si es que Compagnoni pasa el Ejecutivo. Tené en cuenta que anduvo bastante bien a la hora de defender la postura del oficialismo en las últimas sesiones del año.

--¿Volverá a ser Soledad Pisani?

--Veremos, pero mejor pasemos a otros temas, tirame algo del tema empresarial si tenés.

--Mirá, estuve repasando la lista de varios proyectos privados para este año que termina y, a la hora de la realidad, algunos están en marcha y otros siguen en veremos.

--¿Por ejemplo?

--Si hacemos un repaso una de las empresas que viene cumpliendo con todo lo anunciado es Pampa Energía. En diciembre entró en operación la obra de ampliación de la Central Termoeléctrica Piedra Buena. Los trabajos estuvieron destinados a sumar 100 megavatios a los 640 existentes y demandaron en su pico de actividad 300 puestos de trabajo. Todo esto con una inversión de 100 millones de dólares.

--A esto debe sumarse el Parque Eólico Corti.

--Exacto, otro proyecto de Pampa que marcha muy bien. Las obras finalizarán entre abril y mayo para entrar en operación en junio. El primero de los 29 aerogeneradores estará listo en la primera quincena de enero. Del que no hay novedades es del Parque Eólico García del Río, de la firma Sowitec, pero se estima que en los próximos meses comenzarán las obras para instalar 4 molinos, con una inversión de 20 millones de dólares.

--Siguiendo con las inversiones privadas, el otro día pasé por Dorrego y General Paz y vi que marcha muy bien la construcción del complejo Crono. ¿Qué sabés?

--Eso, que Pablito Rueda está a full con esta obra y que podría finalizarse en 2020. Pensá que es un complejo edilicio muy importante, con dos torres de 24 pisos, cocheras, locales y espacios gastronómicos. Todo esto se enmarca dentro de un movimiento constructivo muy importante, que se puede ver con muchos edificios en marcha. Algo bueno a diferencia del panorama que vive el comercio, sobre todo por el peso de los impuestos, el costo de los servicios y la falta de dinero en los bolsillos de la gente.

--¿Cómo va la construcción de la nueva fábrica de Ena, ubicada en calle Sixto Laspiur?

--Lo que sé es que ya compraron las máquinas y que están preparando la obra civil. La idea es quintuplicar el tamaño de la fábrica que tienen en calle Florida y podría llegar a dar trabajo a 40/50 personas para abastecer a todo el país.

--Vamos a otro proyecto. Hace años que se viene hablando de una posible ampliación de Dow que duplicaría el tamaño del Polo Petroquímico.

--Mirá, en septiembre de 2016 la empresa había señalado que los próximos 12 o 18 meses iban a ser cruciales y en octubre pasado, te acordarás, el CEO de Dow anunció en Bahía, ante el presidente Mauricio Macri, una inversión de 210 millones de dólares en trabajos de ampliación que demandarán unos 1.000 empleos entre 2018 y 2019.

--Sí claro. ¿Pero se trata de un paso previo a la gran inversión de entre 3.000 y 5.000 millones que requeriría el mega proyecto en estudio?

--Muchos lo ven de esa forma y hay optimismo. Mientras tanto el tema sigue siendo analizado en los Estados Unidos, esperamos que el año nuevo llegue con alguna buena noticia en tal sentido. Por otra parte hay que destacar que la empresa avanzó con Pepe Sánchez en un futuro complejo deportivo en Aldea Romana. Pero pasemos mejor a la región. ¿Te parece?

--Dale. ¿Cómo cerramos el año en los municipios de la zona?

--No como se esperaba, sin dudas. Hay varias comunas con números en rojo y con un déficit estructural que preocupa hasta a la Provincia. La expectativa pasa ahora por saber si en 2018 podrán cumplir o no con la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual se cree que terminarán adhiriendo casi todas, y en qué medida eso les abrirá el camino a ayudas especiales para sortear el duro camino de volver a ser sustentables.

--Tengo entendido que a algunos distritos de la región los números no les cierran de ninguna forma.

--Es así, según vienen analizando la propia gobernadora María Eugenia Vidal con el ministro de Economía, Hernán Lacunza. Por eso desde arriba insisten con la disciplina fiscal y un paulatino acomodamiento de las tasas municipales, que en algunos casos están muy atrasadas.

--Disciplina fiscal que, según estuve leyendo ayer en “La Nueva.”, se va a traducir en fusiones de áreas, eliminación de cargos políticos y recortes de gastos no imprescindibles, pero también en llevar a cero las horas extras y congelar vacantes en los planteles municipales.

--Y sumale a eso el techo a las paritarias municipales que impone la propia ley, ya que obliga a equiparar el aumento del gasto corriente de las comunas al índice inflacionario oficial. No por nada uno de los gremialistas más representativos del sector, Néstor Batista, de Pigüé, dijo esta semana en plena sesión del Concejo Deliberante de Saavedra que aborrece esa ley, y le pidió al intendente que vete la ordenanza que adhiere a esa norma provincial.

--Dijo, si mal no recuerdo: “cuando se trata de la comida de los compañeros, nos pasamos la ley por las p...”. ¿Un anticipo de lo difícil que se va a poner todo en 2018?

--Veremos. Lo cierto es que el intendente Hugo Corvatta también criticó la ley, pero aclaró que, aún si veta la adhesión, la oposición tiene los votos suficientes para ratificarla. Y, si no fuera así, la verdad es que igualmente sería difícil decirle que no a la gobernadora. No te olvides que la adhesión a la ley es la condición que impuso Economía para brindar ayuda extra a los municipios en caso de algún descalabro financiero provocado por algún imprevisto.

--Bueno, vamos a lo concreto: ¿se pagaron o no se pagaron los sueldos de diciembre?

--Esa es la buena noticia si hablamos de cómo cierran el año las comunas de la zona: después de tantas dudas, idas y vueltas, al final los salarios se pagaron en la mayoría de los distritos de la región.

--La mayoría no son todos...

--No, mi amigo. Ya cancelaron casi todos salvo Puan, Adolfo Alsina, Tres Arroyos y Pringles. Los tres primeros pagan la semana que viene, dentro de los cinco días hábiles que marca la ley; hasta donde me chimentaron, si no cambia el plan de pagos no habría problemas con los gremios. Donde sí hay algunos problemas es Pringles.

--Contame.

--Anteayer, contando las últimas monedas de la caja, apenas alcanzó para entregar 6 mil pesos a cada trabajador. El resto quedó a pagar la semana que viene, en fecha a definir.

--Me imagino los gremios...

--UPCN fue el primero en mostrar la bronca, a los que luego se sumaron la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud. También hubo malestar en el Sindicato de Trabajadores Municipales y en Fesimubo, me contaron. No sólo por lo exiguo de la cifra, sino porque hubo empleados que directamente no vieron esos 6 mil pesos, ya que los absorbieron las cuotas de los créditos que habían solicitado. Esperemos que en breve se anuncie la fecha para completar el pago de salarios, a fin de evitar arrancar el año con algún conflicto.

--Bueno, pero dejame ver el vaso medio lleno: después de tantas dudas, y luego de un año tan difícil, la mayoría de los municipios de la región pudo pagar aguinaldos dentro de los plazos legales.

--Sí, sin dudas que es algo muy positivo.

--Che, te cierro el capítulo regional con un reclamo que se reavivó en los últimos días entre los vecinos de Sierra de la Ventana, y que sin dudas es un quehacer que tendría que incluir entre sus prioridades Vialidad Provincial en 2018.

--Dejame adivinar: la ruta 76, en dirección a San Eloy.

--Bueno, no era tan difícil. Realmente el tramo está insufrible. Hay baches tan grandes que hasta sufren las camionetas 4x4 más duras, y que obligan a cambiar de carril en forma constante para no romper el auto de uno. Y ni te digo si vas de noche: directamente es una trampa mortal.

--Lo grave es, además, que esta es una ruta de acceso a la comarca turística de Sierra de la Ventana, muy usada por los turistas.

--Hagamos fuerza para que se haga algo, entonces.

--Sin dudas.

--Cambiando de tema. Menudo revuelo se armó en la semana con el ministro Luis Miguel Etchevehere ¿no?

--Sí. Leí lo del allanamiento de este viernes en Paraná. Es por una causa que inició su hermana Dolores por presunto vaciamiento y ocultamiento de bienes.

--Ese es un tema de disputa familiar que se inició en 2011 que, casualmente, se ha activado por estos días, pero yo me refería a los 500.000 pesos que cobró por parte de la Sociedad Rural Argentina, donde él fue presidente por cinco años hace poco más de un mes, cuando lo eligió el presidente Macri.

--¿Era empleado de la Sociedad Rural?

--Claro. En 1990 la entidad decidió que sus presidentes debían dedicarse a tiempo completo y por ende tenía que cobrar. Como Etchevehere, aun teniendo mandato hasta septiembre de 2018, debió dejar el cargo para asumir en el ministerio e iba a estar tres meses sin cobrar, ya que esa es una disposición para quienes llegan a un cargo político, le pidió a la SRA una suerte de compensación, o bono, o liquidación de haberes, o como quieras llamarlo. Antes había renunciado hasta como socio de la entidad para cortar todos los vínculos.

--Y se lo dieron...

--Sí. Hay versiones encontradas respecto de cómo salió la votación en el seno de la comisión directiva, pero quienes ahora alientan que devuelva los 500.000 pesos sostienen que el escrutinio fue 14 a 11. Y el tema no quedó ahí: este grupo de delegados, encabezados por la reconocida productora Mercedes Lalor, decidió enviarle una carta al actual presidente de la SR, Daniel Pelegrina. Le dijeron que se trata de un “pésimo ejemplo, un pésimo antecedente y que no sólo afecta el buen nombre y honor de la SRA, sino a todo el sector. Y que la persona de campo es austera y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que lo caracteriza”.

--¿Etchevehere dijo algo?

--Sí. Que esta cuestión es habitual en las empresas. Y que cuando se lo comunicaron él consultó en la Oficina Anticorrupción y le dijeron que no había ningún tipo de inconvenientes. También que, como en cualquier órgano colegiado, todos pueden opinar, pero quienes en realidad toman las decisiones son los miembros de la comisión directiva.

--No me parece muy dispuesto a devolver los 500.000 pesos.

--Para nada. Los argumentos los tiene. Y hasta salió respaldarlo el jefe de Gabinete Marcos Peña. Parece tema cerrado.

--Bueno, ¿algo más?

--No, levantemos las copas junto a nuestros fieles seguidores de cada domingo y brindemos porque el año que se inicie sea mucho mejor para todos...