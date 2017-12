Así funcionarán los servicios durante el feriado de Año Nuevo

La Municipalidad anunció en los últimos días cómo funcionarán las prestaciones y servicios que brinda durante el feriado de mañana por Año Nuevo.

En la Comuna

No habrá atención al público ni se podrán efectuar trámites administrativos en ninguna de sus dependencias.

Transporte público de pasajeros

Hoy las distintas líneas brindarán el último servicio desde cada cabecera a las 20. El lunes la actividad se extenderá de 7 a 20.

Recolección de residuos

Durante el día de hoy no se concretará la recolección de residuos domiciliarios. El servicio se reanudará mañana 1 de enero en horario nocturno.

Parquímetros

No se cobrará tarifa de estacionamiento. No obstante, los conductores deberán respetar los sectores reservados y zonas no permitidas para estacionar.

Hospital Municipal

Funcionará únicamente el servicio de emergencias.

Cementerio

Permanecerá abierto al público en su horario habitual de 8 a 17. No se realizarán sepelios el 1°.