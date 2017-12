Pehuen Co recibirá a todo ritmo el año 2018 en la playa Rosales

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La tradición de recibir un nuevo año en la playa se volverá a repetir hoy, en la villa turística de Pehuen Co.

En playa Rosales, se montará un escenario donde un disc jockey y animadores en vivo serán los encargados de ponerle ritmo a la llegada del 2018.

Las luces y una pantalla gigante le darán el marco apropiado a la celebración.

Bernardo Amor expresó a "La Nueva." que se espera la presencia de más de 3 mil personas.

"Se extenderá hasta el amanecer. Por ello su nombre: Hasta que salga el sol", dijo el director de Turismo rosaleño.

Comentó que la fiesta será abierta y gratuita.

"Se puede ir en familia y disfrutar con los amigos. Luego de que finalice, rogamos para que recolecten los vasos y los residuos para dejar la playa limpia. Esto a pesar de que habrá una limpieza de los organizadores".

Expresó que la fiesta contará con baños públicos y seguridad.

"En caso de se registre mucho viento, la fiesta se realizará en las proximidades, en el predio del estacionamiento, en la calle Rosales".

Puntualizó que se recibieron muchas inquietudes de alojamiento para acudir al citado encuentro.

"Las principales consultas para pasar el año nuevo en la villa marítima de Pehuen Co son del gran Buenos Aires".

Dijo que muchas personas del citado punto del país llevaron a cabo las correspondientes reservas.

También sucedió con las que residen en Bahía Blanca y posteriormente con las de la ciudad de Santa Rosa.

"Este es el ranking de las reservas de alojamiento para estos días", expresó el funcionario de Cambiemos.

Manifestó que será la primera fiesta de una grilla de eventos programados durante los meses de enero y febrero, en la villa balnearia de Pehuen Co.

"Nuclea a más de 20 espectáculos en vivo, abiertos y gratuitos para la gente, en la peatonal de la calle Brown y frente a paseo del mar", expresó el director de Turismo.