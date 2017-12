"Se están realizando obras para tener una ciudad amigable"

Claudio Falzoni

Se están realizando obras de infraestructura para convertir a la ciudad en amigable y usable.

Ignacio Torrontegui definió así los trabajos que se llevan a cabo en distintos sectores de Punta Alta.

El secretario de Obras dijo que, más allá de los trabajos de agua, asfalto y de cordón cuenta, se llevan a cabo tareas que nunca se habían realizado.

En su despacho del palacio municipal, dijo que quizá a la gente le cueste comprender.

El funcionario expresó que la intención es contar con una ciudad para todos.

"Se desarrollan tres obras fundamentales, con una inversión muy baja en el presupuesto municipal, pero muy alta en lo que hace al uso y a la convivencia: el centro, el parque San Martin y la avenida Tucumán", dijo a "La Nueva.".

Los consideró como tres puntos muy importantes de uso.

"Le van a cambiar la vida a la ciudad".

"En Irigoyen, si bien hay una pausa por las fiestas, se venía trabajando a un buen ritmo. Ojalá sea un centro de reunión".

Estimó que se culminaría en el mes de junio de 2018 con todo su esplendor.

"Es duro lo que sucede porque, en lugar de esperar, hay personas que ponen trabas o realizando críticas desde el ámbito político".

Recordó que desde el 2011 venía luchando con los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 para que se concetara un camnbio en Bernardo de Irigoyen.

"Estoy luchando para lograr una ciudad mejor, planificada y más linda".

Expresó que las tareas se llevan a cabo con muy buena voluntad y para modificar a la ciudad.

"Hoy se realiza la tarea más dura. Lo más lindo será cuando se coloquen los maceteros con las plantas del vivero de Pehuen Co, las mesas en los lugares de gastronomía, los bancos en los sitios de encuentro, los papeleros, las nuevas luminarias dobles: un brazo irá a la calle y el otro a la vereda. Cuando se observen a los autos circular en forma más lenta".

Dijo que se están limpiando las rejilas. "Es una tarea muy importante porque el agua tiene que ser canalizada".

Expresó que al vecino y al comerciante se les pedirá el cuidado del lugar.

"Será una acción conjunta entre los usuarios y el Estado, amén de las cámaras de seguridad que se instalarán en el lugar".

Pidió que se valore lo que se está llevando a cabo con esfuerzo y para la gente.

Recordó que se hizo una encuesta, oportunamente, con los estudiantes: arrojó que el 68% de las personas que estaban en el centro vivían más allá de 30 cuadras de dicho lugar.

"Me siento orgulloso porque avanzamos a pesar de las críticas que se realizan por Facebook o por las redes sociales. La gente debe tener la certeza de que se trabaja para mejorar a Punta Alta".

Dijo que la tarea no se extenderá hasta la plaza Belgrano. "La inversión es muy alta".