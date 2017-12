El 2018 ya llegó en varios países del mundo: mirá los festejos

El 2018 empezó a llegar en varios lugares del mundo como en Nueva Zelanda, Australia, Kiribati y Samoa.

Estos fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo, a las 8 de la mañana hora Argentina.

En los archipiélagos de Kiribati y Samoa sus habitantes fueron quienes empezaron a celebrar.

Después fue el turno de Nueva Zelanda y se festejó en un punto clave de la capital del país donde rodearon el Sky Tower, un edificio emblema Auckland (de 328 metros de altura), y disfrutaron de fuegos artificiales con música de fondo.

New Year 2018 Comes to Australia ! Congratulations Sydney, Congratulations Australia to Scale New Heights ! pic.twitter.com/zNfS5Bw57e