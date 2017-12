Gay anunció revisiones horarias a empleados y el gremio reaccionó

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El intendente Héctor Gay aseguró ayer en conferencia de prensa que el Municipio va a cerrar el ejercicio fiscal 2017 en orden y anunció un paquete de medidas que generaron “incertidumbre y sorpresa” en el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Ante un grupo de periodistas, Gay contó que a partir del 1 de enero todos los empleados de la comuna van a pasar a condición de revista y que se revisarían las ampliaciones horarias junto a los responsables del gremio.

Es que la comuna tiene una gran cantidad de personal que trabaja 30, 35, 40, 44 y hasta 48 horas semanales.

“Se van a adecuar las cargas horarias con intervención de la junta de calificaciones y ascensos, y las distintas situaciones se van a a ir revisando junto con el sindicato”, explicó el jefe comunal.

La excepción será para algunos empleados como enfermeras de unidades sanitarias; personal de Políticas Sociales; hogares de promoción y protección; guardias; hogar refugio; personal del Balneario Maldonado y colonias de verano durante enero y febrero; guardias de alumbrado de infraestructura; y el cementerio.

Gay dijo que ese reordenamiento está vinculado a la decisión de pasar a planta permanente a unos 400 empleados que trabajaban en el Municipio como temporarios desde 2015 o 2016.

“Es un paso adelante que significa tener estabilidad y terminar con la precarización laboral”, dijo.

El titular del gremio, Miguel Agüero, aseguró que no estaba al tanto de la decisión, que en realidad se debería haber conversado del tema en paritarias y que se generó una sensación de incertidumbre “muy importante” entre los trabajadores.

“El martes a primera hora nos vamos a reunir de urgencia en el sindicato para evaluar el alcance de esa decisión. Creemos que era una medida para ser tomada en paritarias y nos resulta poco feliz porque creemos que puede perjudicar a muchos trabajadores”, dijo.

Además recordó que el Municipio no pagó los aguinaldos en tiempo y forma (aunque anticipó el pago de salarios y pagará el aguinaldo a principios de enero) y que este tema genera un descontento aún mayor.

“Veremos cuáles son los pasos a seguir y esperamos conocer el decreto por el cual se tomó esta decisión. Algunos integrantes del gremio estuvieron reunidos con funcionarios y no es del todo claro lo que pretenden”, puntualizó Agüero.