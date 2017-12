Gasto 2018: los intendentes empezaron a definir qué recortarán

Los intendentes aseguran que no peligra la estabilidad del personal, pero advierten sobre recortes en horas extras y congelamiento de vacantes. Foto: Archivo La Nueva.

El año termina y los intendentes de la región -especialmente los que peor la pasaron en materia económica y financiera- se preparan para arrancar un 2018 con varios cambios. Ninguno habla abiertamente de ajustes, pero sí reconocen que se viene un ejercicio con fuertes recortes de gastos.

Fusión de carteras políticas, ajustes de partidas destinadas a fiestas populares y eliminación de viáticos y gastos similares figuran entre los recursos a los cuales apelarán los intendentes para reducir los egresos. Si bien se habla de no tocar al personal, sí reconocen varios jefes comunales que las horas extras se reducirán al mínimo indispensable y se congelarán las vacantes.

El intendente de Coronel Pringles, Carlos Berterret, difundió ayer un informe de prensa en el que anticipó varios cambios. Más allá de algunos reemplazos, confirmó que habrá modificaciones “en el gabinete y reestructuraciones de áreas”.

“En la órbita de la secretaría de Gobierno y Seguridad, se disuelve la dirección de Seguridad y se creará la dirección de Gobierno e Inspección. La secretaría Técnica también se reestructura, mientras que Catastro y Vivienda sumará al área de Tierras”, se informó.

El jefe de Gabinete, Darío Christensen, dijo que Berterret viene haciendo ajustes desde que asumió en diciembre de 2015, los cuales “tendrán continuidad ahora siguiendo la línea de los gobiernos provincial y nacional”.

"Desde ese año se produjo una reducción de la planta política, los funcionarios se bajaron dos veces los viáticos y los sueldos (políticos) disminuyeron un 10% y se congelaron hasta junio de 2018”, enumeró.

Berterret -añadió- no percibe los gastos de representación, dona parte de su sueldo, no cuenta con chofer particular y utiliza su propio teléfono, algo a lo que también obliga a sus funcionario.

Su par de Tornquist, Sergio Bordoni, refirió que reducirá las horas extras de los empleados y los aportes para las fiestas que se hagan en el distrito. Además, durante el verano se hará una prueba piloto y se reducirán a tres los días de recolección de residuos.

"El recurso económico no alcanza -dijo-, pero los empleados se pueden quedar tranquilos, ya que no se tocará al personal. Vamos a buscar optimizar los servicios con lo que tenemos en todo el distrito".

En Puan, el subsecretario de Finanzas y Empleo, Cristian Desch, dijo que hace un mes están trabajando en el recorte de gastos para 2018, a fin de bajar el gasto corriente entre un 10% y un 15%.

“El intendente Facundo Castelli ya fijó algunas medidas para bajar el gasto público, entre las cuales se cuenta la reducción de horas extras, la eliminación de 11 cargos políticos y el recorte de gastos en combustibles, entre otras. Además, vamos a lanzar una moratoria de tasas que se extenderá hasta marzo”, anticipó.

El intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz, dijo que su municipio “viene adoptando medidas en lo económico para achicar el déficit a partir de este mismo ejercicio, que tienen que ver con la baja de una cantidad de funcionarios y de áreas”.

“Además, vamos a achicar alrededor de 10 cargos políticos fusionando jefaturas y direcciones. Esto ya está en marcha, y ya hay algunas personas que a partir del primero de enero quedan desvinculadas del municipio. Además hemos implementado un programa de control de horas extras y de restricción en el uso de combustible delegación por delegación”, describió.

No todos lo municipios de la zona definieron qué medidas tomarán para bajar el gasto. Guaminí, por ejemplo, aún está trabajando en “medidas concretas a adoptar en el corto plazo”.

Tres Arroyos está en una situación similar, aunque el concejal oficialista Guillermo Salím aclaró que “la celebración del pacto fiscal entre la Nación y la Provincia seguramente tendrá impacto en el presupuesto municipal”, ya que disminuirán los ingresos por coparticipación y esto obligará a bajar el gasto municipal.

Por ahora, sin anuncios

Distritos como Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Saavedra, Villarino, Monte Hermoso y Patagones, entre otros, aún no anunciaron cambios relevantes en la estructura municipal para achicar gastos.

El intendente dorreguense Raúl Reyes dijo que, en su caso, no son necesarios porque “la Municipalidad no posee una estructura sobredimensionada y la racionalidad en el gasto es una característica que se puede verificar desde hace años”.

En Coronel Suárez, fuentes cercanas al intendente Roberto Palacio mencionaron que, si el municipio adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal, seguramente habrá ajustes, aunque no afectarán al personal (1.486 trabajadores de planta permanente).