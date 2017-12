Fernando García dijo que primó la madurez en el seno del PJ rosaleño

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

Fernando García manifestó que primó la madurez necesaria en la conformación de la flamante lista del Partido Justicialista.

El nuevo presidente del PJ rosaleño --el cargo lo ocupaba Jorge Izarra-- expresó a "La Nueva." que todos los integrantes de la nómina hicieron una autocrítica profunda en el seno del partido.

"Muchos compañeros, con una gran trayectoria, quedaron asombrados con el nivel de conversación del nuevo proceso que se tenía que afrontar", expresó García.

Dijo que se emprende un nuevo rumbo, en el partido.

"Estamos muy unidos para el desafío que emprendemos a partir de ahora".

Dijo que en la lista no todos tienen la misma línea o convergencia política dentro del peronismo. "Hay personas que no piensan bien de la expresidenta Cristina Kirchner. Otros, como sucede en mi caso, reinvindicamos la gestión. Entendimos que primero tenemos que trabajar sobre el peronismo de Coronel Rosales. Cuando lo tengamos bien consolidado recién allí pondremos hablar de algunas cuestiones provinciales y nacionales", manifestó.

Puntualizó que se llegó a un punto donde se tuvieron que deponer todos los personalismos.

"Volvimos a la doctrina justicialista que nos marca el país, la Patria, el movimiento y los hombres".

García dijo que la premisa pasa por volver a generar la creencia y la convicción, en el electorado y en la clase media, de que el PJ es la opción más adecuada.

"Hay que ser un cambio de rumbo total porque es lo que marcaron los resultados electorales. Aquí no que hacerse el desentendido con esa cuestión".

Expresó que tiene una excelente relación con el edil Rodrigo Sartori, de Unidad Ciudadana. "Unidad Ciudadana es un frente que se formó con todos aquellos sectores populares que tenían el interés de defender a los más necesitados, a los trabajadores por las políticas neoliberales que se están llevando adelante. Hay muchísimos peronistas, afiliados y no afiliados, que pregonan o militan la doctrina peronista.. El tiempo nos llevará a trabajar en conjunto algunas cuestiones que personalmente, un poco, las estuvimos charlando. Hay que materializarlas y llevarlas a la práctica dentro del partido".