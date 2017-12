Midget: Las voces del podio de la octava fecha del Estival 2017/18

El podio de la octava fecha del Campeonato Estival de Midget 2017/18 no tuvo nuevas caras. Tanto José Giambartolomei, Luciano Vallejos y Kevin Altamirano, habían integrado algún paseo triunfal en el certamen.

Previo a lo acontecido anoche, Josito había sido escolta de Matías Lastra Meler en la final de la cuarta fecha; Lucho fue ganador de la jornada apertura, escolta de Esteban Mancini en la segunda y tercero en la sexta fecha; y Kevin venía de escoltar al Patito en la programación anterior.

Aquí compartimos los testimonios luego de la final.

José Giambartolomei

“Tenía miedo que el piso esté muy afuera. No estaba seguro de la cuerda, porque sabía que el mejor lugar en la 1-2 era el sector externo, pero mi auto largaba bien por ahí y yo me sentía cómodo. Cuando llegué a la curva primero me abrí y traté de acelerar a fondo porque el auto respondía bárbaro”.

“Si bien arrancamos este campeonato muy bien, siempre pasaba algo. De hecho veníamos de una semana complicada porque la fecha pasada terminamos con el auto roto sin tener la culpa y esas cosas a uno lo bajonean. Pero mi equipo me levantó el ánimo, trabajó y dejó en excelentes condiciones el auto, y son esas las reacciones que me emocionan”.

“Primero tengo que desayunar haber ganado la final, después habrá tiempo de pensar y preparar el Playoff. Me va a costar dormir con tantas emociones juntas”.

Luciano Vallejos

“Cuarto podio en ocho carreras, creo que más no puedo pedir. Yo sabía que el piso estaba por afuera y que me sienta bien largar desde segunda fila. No sé bien por qué, pero es como que puedo ver la carrera de otra forma. El auto largó muy bien y después fue cuestión de ir bien pegadito al cordón.”

“A Kevin no lo iba a pasar por adentro, entonces decidí abrirme y buscarlo por el externo. Lo busqué dos vueltas hasta que pude pasarlo. Estoy muy contento por el resultado del equipo, porque el viejo (Luis) también pudo entrar y llegar adelante”.

Kevin Altamirano

“En las curvas me pasó lo mismo que en la fecha anterior, no podía acelerar y terminaba patinando. Por eso, de a poco, los que vienen por afuera te pueden emparejar y superar, como me pasó con Luciano Vallejos”.

“De todas maneras, el resultado que conseguimos es muy bueno porque pudimos subir al podio por segunda vez consecutiva. Es muy bueno poder cerrar el año de esta manera, ojalá el 2018 arranque mejor.”