Conocé cómo será el recorrido del Circuito de Reyes 2018

El Circuito de Reyes cumplirá el próximo viernes una nueva edición de su dilatada historia atlética en Bahía Blanca.

La largada de la cita principal será a las 22.

Mirá cómo será el trazado de 8.572 metros de extensión y el programa preparado para disfrutar de una mágica noche, bajo la organización de la Asociación Alumni.

Programación

**18 horas: actividad para discapacitados motores y mentales.

**18:30: acción para los Menores (Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18).

**19:30: caminata aeróbica de 3.800 metros.

**22: prueba central.

Siguen anotando

El proceso de inscripción para Reyes cerrará el venidero jueves 4, y los interesados en sumarse pueden hacerlo ingresando a este link.

Además pueden anotarse personalmente en el hall de la Municipalidad, entre martes y jueves, de 9 a 13 y de 17 a 21. El día 5 se anotará de 10 a 17, pero solamente a niños, menores y personas con capacidades diferentes.