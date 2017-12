Araceli González recordó su relación con Suar: "Fue un amor tan tremendo que casi me mata"

La actriz Araceli González de 50 años dio en las últimas horas una entrevista para la Revista Caras, en donde habló de su pareja, lo que fue su separación con Adrián Suar y recordó "fue un amor tremendo por lo fuerte, pero muy doloroso. Tan tremendo que casi me mata".

Araceli contó que se siente "plena" con su actual marido, Fabián Mazzei y sin vueltas para decir lo que piensa.

Brindó la entrevista desde su casa, del Highland Park Country Club de Del Viso, preparándose para estrenar en Mar del Plata el 5 de enero con Los puentes de Madison.

La actriz explicó cuál fue el motivo por el que terminó su matrimonio con Suar, hace ya más de 10 años.

"Recientemente, Suar dijo en una entrevista: ‘Araceli fue un amor tremendo’", Caras le preguntó sobre esta frase y ella respondió: "Sí, fue un amor tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Hace rato que no tengo diálogo con Adrián, pero no porque yo no quiera, sino por una decisión de él. No sé desde donde abordó el tema."

Y agregó, "fue tremendo para todos, porque Adrián tuvo un momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia. Priorizó Pol-Ka, su trabajo".

"Está bien, uno elige en la vida, pero no nos priorizó a nosotros. Yo recuerdo tanto lo bueno y como lo malo, y de esa relación también salió un hijo precioso", sostuvo Araceli.

Por último aseguró que a pesar del dolor, hoy "ese tema es muy lejano". (Minuto Uno y La Nueva.)