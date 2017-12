Trump dijo que será reelecto con el apoyo de los medios: "Sin mí, su audiencia bajará"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que será reelecto por un nuevo período en 2020 debido al apoyo de los medios de comunicación, con quien polemiza a diario, porque sin su presencia en la Casa Blanca "sus índices de audiencia bajarán".

En una entrevista que publicó hoy el diario The New York Times, el mandatario norteamericano se mostró confiado en "ganar otros cuatro años por muchas razones", en especial porque Estados Unidos "está empezando a volver a estar bien y se nos respeta nuevamente", pero cifró su eventual triunfo en el apoyo mediático.

"Otra razón por la que voy a ganar otros cuatro años es porque los periódicos, la televisión y todos los medios de comunicación se derrumbarán si no estoy. Porque, sin mí, sus índices de audiencia bajarán", dijo Trump.

El magnate, que se jactó en la entrevista de tener a "158 millones de personas" como seguidores en sus cuentas en redes sociales, puso como ejemplo del papel que a su juicio su presidencia juega para los medios al propio periódico al que brindó el reportaje.

"Sin mí, The New York Times de hecho no será el defectuoso New York Times, sino el fracasado New York Times", ironizó.

"Es por ello que en principio me tendrían que dejar ganar. Y más tarde o más temprano -probablemente seis semanas antes de las elecciones- me amarán. Porque dirán: 'por favor, por favor, no pierdas Donald Trump'", vaticinó el mandatario, citaron las agencias de noticias EFE y DPA.

El magnate republicano brindó una entrevista de 30 minutos con el diario neoyorquino en su club de golf de West Palm Beach, en el sureño estado de Florida, donde disfruta de sus vacaciones navideñas. (Télam)