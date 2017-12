"A mi hijo lo mataron", dijo la mamá de David Kohl

"Nadie me va a convencer de que ni hijo tenia que morirse y ese era el destino por haber nacido con un defecto cardíaco", dijo la mamá de David Kohl, el niño de Pedro Luro que rsitió seis cirugías de corazón y falleció la semana pasada, luego de que le realizaran una endoscopía en el Hospital Italiano de Buenos Aires de la cual no despertó, tras la anestesia.

"Enojo es lo que siento casi todo el día. ¿Por qué? Por todo. Vivimos en un país donde a chicos como David no se le da el tratamiento correcto, ya lo habíamos salvado una vez cuando había sido abandonado por los médicos, cuando ya no querían hacer más nada. Pero esta vez fue distinto, esta vez sí quisieron y lo hicieron tan bien que terminaron con su vida", dijo.

Añadió que "el que mete la pata sigue con su vida y su profesión como si nada hubiera pasado, la culpa era de David por ser tan complicado".

En su Facebook escribió que "los hospitales y los médicos se hacen la fama ellos mismos de ser pioneros, número 1, descubridores de cosas innovadoras cuando al mismo tiempo abandonan chicos por complicados, por pobres o no los abandonan y los matan por una endoscopía".

Indicó que cuando pidió los resultados de los tratamientos le dijeron que no los tenían: "no les conviene tenerlos, no los brindan y los esconden".

"Qué podemos esperar de la obras sociales más que el deseo de que el paciente no pase el procedimiento así no seguimos metiendo plata en ese número", cargó contra OSECAC.

"Y todavía tengo que aguantar la cara de culo de un pelotudo que me niega el saludo por reclamarle a OSECAC lo que era el derecho de David o por sacar a la luz la cantidad de negativas que tuvimos durante casi sus 5 años", dijo.

Dijo haber recibido un mail de la persona mas hipócrita diciéndole que estaba al tanto de lo sucedido que cualquier cosa que necesitara podía contar con ella.

"Esa misma persona que en la cara me dijo que David podía hacerse ese tratamiento acá en el país sin riesgo", remarcó.

"Que nadie me quiera convencer que mi hijo tenia la muerte segura por ser cardiópata. A mi hijo lo mataron, lo mato un sistema de salud no apto para él, porque era considerado una cuenta de gastos y no una vida, lo mató un hospital no apto para atenderlo, un equipo de médicos a los que no les importó nada, nada absolutamente nada", dijo.

"David tenia que estar acá festejando Navidad y las fiestas y sin embargo no tuve el derecho ni a enterrarlo porque la justicia ágil, el hospital colaborador que aún no entregó ni la Historia Clínica y todo lo que nos toca no me lo ha permitido", remató.