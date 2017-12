Saavedra: con presión de los municipales, se aprobó el presupuesto municipal 2018

Durante una tensa sesión que se celebró con la presión de más de un centenar de agentes municipales, el Concejo Deliberante de Saavedra aprobó hoy el Presupuesto 2018, que supera levemente los 524 millones de pesos y contempla un aumento de tasas del 33%.

Si bien el Ejecutivo había solicitado un incremento de tasas del 50%, se acordó subir un 33% con el compromiso de volver a considerarlo en el curso del año si es necesrio.

Justamente, este fue uno de los argumentos esgrimidos por el gremio de los municipales al momento de los reclamos, que comenzaron con una asamblea en la plaza San Martín frente al CD previo a la sesión. En ella, el titular del STM Néstor Batista cargó duramente contra los ediles de la oposición -que son mayoría- al manifestar que “estos concejales de m… que ganan 40 mil pesos por mes, juegan con el sueldo de los compañeros de trabajo”.

Al señalar que si acotaban la suba de tasas se corría el riesgo de no cobrar en tiempo los salarios en enero próximo, afirmó que “si le atan las manos al intendente no cobramos los sueldos de enero y febrero, le vamos a romper la cabeza”, apuntando especialmente al concejal Luis Sevenié (Cambiemos).

En ese sentido, el gremio sostenía que la oposición pretendía votar en contra de que el Ejecutivo puediera disponer de fondos afectados para otros fines -algo que legalmente está contemplado y que tiene un plazo de devolución no mayor a los dos años-.

Los municipales ingresaron a la sala de sesiones Josefa Alvarez de Villa Abrille, donde Batista pidió que mantuvieran la calma y respetasen a los ediles.

Así, los concejales aprobron en forma unánime un aumento del 33%, por debajo de las aspiraciones del municipio y el STM.

Después de un cuarto intermedio- y, tras un cuarto intermedio pasaron a debatir el presupuesto del año próximo, que fue también fue aprobado. Aquí se dio la discusión respecto del uso de fondos afectados a otras partidas: el oficialismo y 1País GEN votaron a favor, aunque terminó por imponerse la voluntad de la oposición, que permitió su utilización, aunque se decidió que el CD debe tomar conocimiento en forma inmediate del uso de esos fondos.

Al respecto, el presidente del CD, Luis Bories, señaló que los ediles opositores no son insensibles ni “le estamos metiendo la mano en el bolsillo a nadie”.

Sólo le pedimos al intendente que nos avise cuando usa fondos para otros destinos. Queremos saberlo en tiempo real”, sostuvo.

Responsabilidad fiscal

El otro tema conflictivo fue la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal que pide la Provincia, por la cual los municipios se comprometen a nivelar sus cuentas y no aumentar los sueldos por sobre la inflación.

En este caso, Cambiemos impulsó la adhesión junto a la bancada de 1País GEN acompañaron, mientras que el oficialismo voto en contra en minoría.

"Aborrezco esta ley que limita el sueldo de los compañeros -dijo Batista-. Luchamos 22 años por un convenio colectivo de trabajo y los vamos a mirar a los ojos (a los concejales) cuando voten. Cuando se trata de la comida de los compañeros, nos pasamos la ley por las p..... ". (Agencia Pigüé)