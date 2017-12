Trump acusa a China de evitar una "solución amistosa" con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien recientemente elogió los esfuerzos de China para presionar a Corea del Norte, denunció hoy la posición de Pekín, que según él evita cualquier "solución amistosa" sobre el programa nuclear de Pyongyang.

"Atrapados con las manos en la masa", escribió el presidente de Estados Unidos en Twitter. "Muy decepcionado de que China permita que ingrese petróleo a Corea del Norte. Nunca habrá una solución amistosa al problema con Corea del Norte si esto continúa", agregó.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!