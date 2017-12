El Sindicato de Municipales le pide a Gay la reapertura inmediata de paritarias

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STMBB) presentó hoy un pedido al intendente Héctor Gay instando al gobierno a que reabra inmediatamente las paritarias.

"La Asociación de Profesionales y el sindicato están pidiendo la reapertura de paritarias para tratar no solamente la recomposición salarial sino también temas que quedaron pendientes antes de la firma del decreto", le dijo el titular del STMBB Miguel Agüero a La Nueva..

"Otro de los puntos que vamos a plantear es que los aumentos de los empleados municipales de paritarias no impacten directamente a todo el staff político", agregó. Cabe recordar que en los últimos años al haber un aumento en el sueldo del empleado municipal, automáticamente se da un incremento en la planta política.

"Esto ya lo habíamos planteado el año pasado pero quedó confuso. Después del cambio de autoridades, este va a ser el primer punto que se va a tocar. Que las paritarias de los empleados municipales no sean las paritarias de los políticos, el intendente puede por decreto aumentar el sueldo, pero que no salga de la paritaria del empleado municipal, que el costo político lo asuman los políticos y no el empleado municipal", insistió.

El pedido del STMBB entró esta mañana a la Mesa de Entradas de la Comuna.

El Municipio y el sindicato viven momentos de tensión luego de que el secretario de Economía y Hacienda, Juan Esandi, dijera que el aguinaldo se iba a pagar en enero. Días atrás el titular gremial instó al intendente a cumplir en tiempo y forma y que quede depositado esta semana.

"Yo tengo la palabra del intendente de que posiblemente se pague el 4, pero el secretario de Economía jamás me contestó y es quien me sabe decir fehacientemente", explicó.