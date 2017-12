Bochas: Diego Zamponi retorna al club de sus amores

Mientras la Asociación Bahiense de Bochas lleva adelante su asamblea ordinaria para establecer el calendario deportivo 2018 en las tres disciplinas --tercetos, parejas e individual--, ya se empiezan a conformar los planteles de equipos que sufrirán algunas modificaciones.

Tal es el caso del último campeón, 9 de Julio, que sumará a sus filas al juvenil bochador Ezequiel Urra, quien en la presente temporada jugó para Independencia.

Por su parte, Barrio Hospital deberá buscarle reemplazante a Rafael Randazzo, quien se retiró de la actividad, habida cuenta que continuarán en el plantel Daniel Vitozzi y Marcelo Osores, respectivamente.

Otro que sumó un refuerzo es Tiro Federal, cuyo plantel está compuesto por Martín Botta, Juan Carlos Hutchinson y Danilo Escobar. En esta ocasión se sumará Emilio Mariani, quien viene de militar en Río de la Plata.

Asimismo, Leandro N. Alem recupera a un hijo de la casa, habida cuenta que retorna a la institución Diego Zamponi, luego de estar un año en Tres Arroyos.

Diego tendrá como compañeros a Jorge Alonso y Agustín Heil, además de Franco del Moro.

“Me trataron muy bien en Tres Arroyos. Me llevo los mejores recuerdos, mas allá de que en lo deportivo no participé como lo hacía en los torneos de Bahía. Igual, de Huracán me llevo muchos recuerdos y amigos”, dijo Zamoni.

En Independencia, la partida de Ezequiel Urra la abre la puerta a Enzo Salvi.

Además, Pablo Spurio será refuerzo de Almafuerte y Carlos Tomaselli acordó jugar para Villa Mitre.