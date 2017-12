Repudiaron la "represión" contra fotógrafos y periodistas con un "camarazo" frente al Congreso

Reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas se congregaron hoy frente al Congreso, donde realizaron un "camarazo" en repudio a la "represión" de fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre, cuando se debatió en la Cámara de Diputados la reforma previsional.

La concentración, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) y el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SipreBA) bajo las consignas "No disparen contra la prensa" y "Libertad para informar", expresó la preocupación ante los más de 30 trabajadores de prensa heridos en ambas movilizaciones.

"Venimos a denunciar eso para que lo sepa la sociedad y para pedirle al Gobierno que tome cartas en el asunto y que esto no vuelva a suceder. Entendemos que no están dadas las condiciones para realizar nuestro trabajo que es documentar lo que ocurre en la sociedad. Se está impidiendo nuestro derecho a informar", sostuvo el presidente de ARGra, Daniel Vides, en diálogo con la agencia NA.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del SIpreBA, Tomás Eliaschev, advirtió que los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante las agitadas jornadas del 14 y 18 de diciembre revelan que "la prensa está en riesgo".

"Nosotros consideramos que la prensa está en riesgo. En los últimos tiempos se ha agravado una situación. Tenemos una gran cantidad de compañeros que fueron baleados con perdigones de goma, estaban sacando fotos, estaban tomando registro fotográfico, filmando, cubriendo los hechos tanto de la represión del lunes como del jueves 14. Son más de 30 compañeros heridos por las fuerzas policiales", denunció el dirigente gremial.

Para Elisachev, existe una "responsabilidad política" del Ministerio de Seguridad", al que acusó de proveer un "aval" a las fuerzas de seguridad para que "disparen contra la prensa".

"No es un error, no es un exceso. Han habido compañeros detenidos, gaseados, baleados. Creemos que esto tiene que ver con cercenar la libertad de expresión, con buscar cercenar nuestro trabajo. En definitiva lo que quieren es conseguir impunidad para las fuerzas policiales, para decir que los violentos son los manifestantes y no el propio Estado que abre fuego contra el pueblo. No quieren precisamente que mostremos el accionar violento de la policía", concluyó Eliaschev. (NA)