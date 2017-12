Coronel Suárez: a pesar de las pérdidas por heladas, se espera una buena cosecha fina

En un año con un clima cambiante para el campo en el sudoeste bonaerense y en la zona de Coronel Suárez en particular, en el que se registraron abundantes precipitaciones en los primeros meses de la producción y heladas tardías en noviembre, se espera una aceptable cosecha de trigo y una mejor cosecha de cebada.

Guillermo Urruti, presidente de la Sociedad Rural suarense, comentó que “a pesar de tener pérdidas del 40% -en Primavera, por ejemplo- o del 100% en zonas serranas, el trigo tendrá una cosecha aceptable”.

“Ha sido un año raro: terminamos con una buena cosecha fina 2016, después llovió mucho, la gruesa tardó más de lo esperado y se sembró tarde la fina. Sobre fin de noviembre tuvimos una helada muy importante y recién nos damos cuenta la afectación que causó en algunos lotes”, dijo.

Entre otras cosas afirmó que “hubo una buena cosecha de cebada y estamos terminando de sembrar la gruesa, con sojas de segunda”.

“Esperemos terminar bien el año para comenzar mejor el 2018, aunque sabemos que no se esperan lluvias importantes para el mes de enero. Tuvimos una precipitación (ayer) que estábamos esperando pero fue muy dispar, entre los 4 y los 20 milímetros”, dijo.

Inmobiliario

En cuanto al factor institucional, Urruti consideró que fue un buen año, con el trabajo conjunto con Carbap y la lucha para bajar el inmobiliario rural.

“Para 2018 esperamos un cambio grande y que baje la inflación; queremos que la gente esté mejor y no falte trabajo. Mientras tanto, insistiremos con bajar el impuesto inmobiliario rural; somos una zona semimarginal, no tenemos rindes superlativos y el margen de ganancia es muy fino”, acotó.

Al respecto, recordó que en algunos campos ya hubo un aumento de casi el 200% en el mes de junio.

“La gente no lo sabe, pero la presión tributaria es muy grande para el campo, como no lo es tal para otras industrias. Suárez es una zona ganadera, muy triguera y ahora se hace maíz porque los números son buenos, y se siembra soja porque es barato en los costos de inversión. No somos Pergamino, no tenemos sus rindes”, sostuvo.

Por otro lado, en cuanto a la quita parcial de retenciones a la soja, dijo que en Coronel Suárez se necesitan 2.500 kilos de soja para cubrir el costo de producción, una cantidad similar al rinde promedio.

“Hoy hablan de bajar un 0,5 mensual de retenciones a la soja, y esperemos que se haga porque es necesario. Es verdad que se sacaron ya las retenciones al maíz y al trigo; si no se sacaban, hoy nadie podría sembrar porque no dan los números, la presión impositiva es muy importante”, señaló.

Cien

Para el presidente de la Sociedad Rural suarense, 2018 es muy importante porque será la edición número 100 de la Exposición Rural.

“Ya hemos comenzado a trabajar para ello. Sabemos que todos los años tenemos gente en lista de espera y que siempre respetamos los lugares de la gente que estuvo el año anterior. Igualmente si podemos agrandarla en algún sector, lo haremos, la gente se lo merece”, dijo. (Agencia Coronel Suárez)