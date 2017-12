Juanita Tinelli, de novia con el hijo de Florencia Peña

La hija de Marcelo Tinelli, Juanita (15), y el hijo mayor de Florencia Peña, Tomas Otero (14), confirmaron en las últimas horas la noticia de su noviazgo.

A partir de una foto que subió el adolescente a su red social se dio a conocer su reciente relación.

"Feliz Navidad hijo de mi vida. Te amo fuerte!!!", le escribió Florencia en una imagen que publicó “Toto” junto a ella, en su Instagram.

En esa misma foto, una seguidora firmó:"¿Es el yerno de Tinelli? Hermosa pareja hacen con Juanita...".

A lo que la hija del conductor estrella respondió: " Viste hermosa pareja hacemos". Y Toto, contestó: "@juanittinelli1 te amo con toda mi alma hermosa".

Ni Marcelo Tinelli ni Florencia hablaron públicamente de la relación de sus hijos. Aunque la actriz, invitada hace pocos días al programa de Ángel de Brito Los ángeles de la mañana, contó algunos detalles de su hijo Tomas y dijo que estaba de novio.

"Soy espectacular como suegra porque no tengo celos y lo ayudo. Me gusta verme en este rol que no sabía cómo me iba a pegar porque es mi primer hijo y es especial", afirmó Flor Peña.

Además, agregó: "Me trajo una novia que es... (gesto de satisfacción). No puedo decir nada. Está re novio y le pegó romántico, es bomba, bomba, para el cumpleaños de ella me llamó porque quería mandarle unas flores... No puedo decir nada porque me mata de verdad", evitando revelar que se trataba de Juanita Tinelli. (Clarín y La Nueva.)