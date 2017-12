"Voy a discutir todo, porque para eso me votaron", dijo Cristina en su debut en el Senado

La expresidenta Cristina Kirchner debutó hoy en el Senado en la última sesión del año y aseguró que desde su banca va a "discutir todo", ya que "para eso" la "votaron" en las elecciones legislativas.

"Siempre fui una senadora que sentada en esta banca dije lo que pensaba y hacía lo que decía. Trae problemas, es cierto, pero es el camino que uno elige", sostuvo la senadora nacional.

Al hacer uso de una cuestión de privilegio, la líder de Unidad Ciudadana remarcó que "es notable cómo en su Gobierno, el oficialismo públicamente dice qué oposición quiere".

"Voy a discutir todo, señora presidenta [Gabriela Michetti]. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Es posible que al Presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirle algo: a mi no me gusta el Gobierno que ustedes hacen. Pero no por eso van a dejar de ser Gobierno. No me gusta nada su Gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar", lanzó.

Y agregó: "Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece acertado de las instituciones y fundamentalmente del derecho de representación que cada uno de nosotros tiene que ejercer".

Defendió el Memorándum con Irán

La senadora nacional Cristina Kirchner defendió el Memorándum de Entendimiento con Irán al decir que "fue firmado de acuerdo a las atribuciones que marca la Constitución y remitido al Parlamento para su tratamiento."

Al hacer uso de una cuestión de privilegio, la líder de Unidad Ciudadana planteó que "la verdad es que llama la atención en todo caso si hay un juez o alguna jurisprudencia que constituye un delito a esto como también no hayan llamado a los legisladores que lo han aprobado".

Y cerró: "Un Memorándum es un acto de carácter complejo que no sólo requiere la firma del titular del Poder Ejecutivo sino también la aprobación del Parlamento".