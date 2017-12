No querían que su hija salga con un compañero por su ideología y el adolescente los mató

Un adolescente estadounidense mató a los padres de su novia porque se oponían a su relación, según publica Infobae.

Scott Fricker (48 años) y su esposa Buckley Kuhn-Fricker (43) consideraban que el chico con el que salía su hija de 16 e iba al colegio de Lorton (Virginia) tenía ideas macabras.

El viernes pasado, cuando entraron a la habitación de su hija, se encontraron con él. Luego de una fuerte discusión, el joven de 17 les disparó y los mató en el acto. Luego, quiso suicidarse con un tiro en la cabeza, pero no lo consiguió. Ahora está internado en grave estado, de acuerdo con The New York Times.

Las ideas

Días antes del asesinato, el matrimonio había enviado imágenes a las autoridades del colegio al que ambos adolescentes concurrían donde se podía ver al sospechoso con consignas antisemitas, homofóbicas, referencias a Adolf Hitler, libros sobre nazismo y demás ítems.

En el correo electrónico en el que se advertía sobre el jovencito, la mujer indicó que era un "monstruo" al adherir y difundir ese tipo de ideas. "Me sentiría mal reportándolo si sus publicaciones online fueran de un adolescente normal, pero es un monstruo, y no tengo pena por gente así. Él hizo estas elecciones. Él está esparciendo odio", escribió Kuhn-Fricker a los responsables del centro educativo.

Según contaron, el chico compartía con su hija sus ideales y la quería convencer de ellos. Incluso, desde hacía un tiempo, la menor estaba interesada en todo lo concerniente a la Segunda Guerra Mundial: "¿Sabías que los judíos son, en parte, culpables de la Segunda Guerra Mundial?", fue uno de sus comentarios frente a sus padres. (Infobae)