La periodista Maju Lozano relató cómo la acosaron 5 hombres en un restaurante

La periodista Maju Lozano relató en las últimas horas cómo 5 hombres la acosaron en un restaurante durante una cena de fin de año con amigas.

Lozano contó que los hombres estaban sentados en la mesa de al lado y uno de ellos comenzó a tocarle a espalda.

A pesar del reiterado pedido de "no me toques", el hombre lo hizo unas 5 veces, según contó Maju en Twitter.

"'Pará que esta loca te denuncia por falso acoso'. Todos ríen", dijo uno de los hombres según uno de los tuits de la conductora.

"Me contuve para no explotar en llanto, nadie hizo nada, las otras mesas solo miraban", siguió.

"Todavía nos falta mucho por aprender. Muchos no entendieron que no es no", finalizó.