Video: la "alegría" de un pingüino en el zoológico de Edimburgo

Un usuario de Twitter publicó en las últimas horas un video de un pingüino "alegre" que va saltando en medio del zoológico de Edimburgo.

Se puede ver al animal exaltado por el lugar, mientras las demás aves solo observan.

Según la descripción que aparece en el tuit, es un pingüino que rescataron de Ibiza (España).

La publicación del video causó furor en las redes pero también generó polémica.

Algunas personas festejaron el "baile" del ave; mientras que otros twitteros expresaron que el pingüino sufre un trastorno por estar encerrado en el zoológico y manifestaron su opinión.

Los zoos no deberian existir... tampoco, no tiene gracia, eso es estrés que sufre el animal, cada especie debería vivir es su habitat natural #ZoosSonCárceles

El ser humano debería aprender a respetar ya la vida en todas sus formas, el egoismo y la ambición nos come!